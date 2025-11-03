НА ЖИВО
          Спират движението по Дунав мост за два дни

          Дунав мост
          Дунав мост
          От 4 ноември 2025 г. (вторник), движението по Дунав мост при Русе ще бъде напълно спряно заради неотложни ремонтни дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничението ще засегне и двете посоки – както от България към Румъния, така и обратно.

          Какво включва спирането

          Начален час: 09:00 ч. на 4 ноември

          За леки автомобили (до 3.5 тона): движението ще бъде ограничено за 12 часа – от 09:00 до 21:00 ч. същия ден.

          За тежкотоварни превозни средства (над 3.5 тона): мостът ще остане затворен за 24 часа – от 09:00 ч. на 4 ноември до 09:00 ч. на 5 ноември (сряда).

          Причина за затварянето

          По данни на АПИ, ремонтът е част от основното възстановяване на съоръжението. Предстои полагане на бетонна смес, с която ще се свържат отделни ремонтирани участъци на моста. За да може бетонът да придобие нужната якост и да се избегнат пукнатини, движението трябва да бъде напълно спряно, тъй като всякакви вибрации от преминаващи превозни средства биха нарушили процеса на втвърдяване.

          Препоръки към шофьорите

          От АПИ се извиняват за неудобството и призовават всички пътуващи да планират внимателно своите маршрути.

          Тежкотоварните автомобили ще могат да изчакат на обособените паркинги около Русе.

          Всички пътуващи могат да използват алтернативни гранични пунктове с Румъния – като „Дунав мост 2“ при Видин – Калафат или фериботните връзки между двата бряга.

          С пълното затваряне на Дунав мост утре ще се осигури възможност ремонтните работи да приключат качествено и в срок, уточняват от АПИ.

