Спират движението по Дунав мост за два дни

От 4 ноември 2025 г. (вторник), движението по Дунав мост при Русе ще бъде напълно спряно заради неотложни ремонтни дейности, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничението ще засегне и двете посоки – както от България към Румъния, така и обратно.

Какво включва спирането

Начален час: 09:00 ч. на 4 ноември

За леки автомобили (до 3.5 тона): движението ще бъде ограничено за 12 часа – от 09:00 до 21:00 ч. същия ден.

За тежкотоварни превозни средства (над 3.5 тона): мостът ще остане затворен за 24 часа – от 09:00 ч. на 4 ноември до 09:00 ч. на 5 ноември (сряда).

Причина за затварянето

По данни на АПИ, ремонтът е част от основното възстановяване на съоръжението. Предстои полагане на бетонна смес, с която ще се свържат отделни ремонтирани участъци на моста. За да може бетонът да придобие нужната якост и да се избегнат пукнатини, движението трябва да бъде напълно спряно, тъй като всякакви вибрации от преминаващи превозни средства биха нарушили процеса на втвърдяване.

Препоръки към шофьорите

От АПИ се извиняват за неудобството и призовават всички пътуващи да планират внимателно своите маршрути.

Тежкотоварните автомобили ще могат да изчакат на обособените паркинги около Русе.

Всички пътуващи могат да използват алтернативни гранични пунктове с Румъния – като „Дунав мост 2“ при Видин – Калафат или фериботните връзки между двата бряга.

С пълното затваряне на Дунав мост утре ще се осигури възможност ремонтните работи да приключат качествено и в срок, уточняват от АПИ.