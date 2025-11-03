Спират трафика по Дунав мост при Русе – ремонт блокира преминаването

На 4 ноември движението по „Дунав мост“ при Русе – Гюргево ще бъде спряно изцяло заради продължаващия основен ремонт на българската част от съоръжението, съобщиха от пътните власти.

Ограничението за леките автомобили ще е в сила от 9:00 до 21:00 ч., а за тежкотоварните превозни средства – от 9:00 ч. на 4 ноември до 9:00 ч. на 5 ноември, тоест общо 24 часа.

Причината за спирането е необходимостта надлъжната връзка между панелите да набере якост, съгласно изискванията на конструктивния проект. В този период през моста няма да се пропуска движение в нито една от двете посоки, за да се избегнат всякакви вибрации.

„Това е наложителна техническа мярка, за да се гарантира стабилността на конструкцията“, уточняват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ремонтът, започнал на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи. Подобно пълно спиране е имало веднъж досега – през март, когато са се извършвали аналогични дейности в друг участък. През останалото време движението се организира двупосочно в свободното платно.

По време на ограничението шофьорите на тежкотоварни камиони ще могат да изчакват в паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.

Движението към Русе ще бъде регулирано по пътищата от Варна, Шумен и Силистра, а допълнителни полицейски екипи ще следят за реда по ключовите пътни артерии. Освен това ще бъдат отворени всички десет трасета за плащане на такса „мост“.

Осигурени са и алтернативни маршрути за преминаване през границата: