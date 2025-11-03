Страх в ‘Дианабад’: 20 коли в пламъци и нито един арест

Страх и напрежение в столичния квартал „Дианабад“, където от месеци се случват серия от палежи на автомобили. Последният случай е от нощта срещу четвъртък, когато пред два блока отново пламнали няколко коли. От петък насам NOVA е получила десетки сигнали от потърпевши и притеснени жители.
Друг жител на квартала споделя, че неговият автомобил бил сред първите изгорели – още в началото на май.
Мъжът разказва и за странно съвпадение – само девет часа след пътнотранспортно произшествие, в което участвал, колата му била унищожена от пожар.
Той предлага жителите да се обединят и да поставят камери в района:
Жителка на квартала смята, че не става дума за реваншизъм или за битка за паркоместа.
От МВР съобщават, че има образувани четири досъдебни производства. Установен е извършителят на част от палежите, но заради разследването не се съобщават повече подробности. Все още не е ясно дали има задържан.
Страх и напрежение в столичния квартал „Дианабад“, където от месеци се случват серия от палежи на автомобили. Последният случай е от нощта срещу четвъртък, когато пред два блока отново пламнали няколко коли. От петък насам NOVA е получила десетки сигнали от потърпевши и притеснени жители.
Друг жител на квартала споделя, че неговият автомобил бил сред първите изгорели – още в началото на май.
Мъжът разказва и за странно съвпадение – само девет часа след пътнотранспортно произшествие, в което участвал, колата му била унищожена от пожар.
Той предлага жителите да се обединят и да поставят камери в района:
Жителка на квартала смята, че не става дума за реваншизъм или за битка за паркоместа.
От МВР съобщават, че има образувани четири досъдебни производства. Установен е извършителят на част от палежите, но заради разследването не се съобщават повече подробности. Все още не е ясно дали има задържан.