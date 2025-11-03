Страх в ‘Дианабад’: 20 коли в пламъци и нито един арест

Страх и напрежение в столичния квартал „Дианабад“, където от месеци се случват серия от палежи на автомобили. Последният случай е от нощта срещу четвъртък, когато пред два блока отново пламнали няколко коли. От петък насам NOVA е получила десетки сигнали от потърпевши и притеснени жители.

„Нашата кола изгоря на 7 октомври през нощта. Съседка ни събуди и благодарение на нея успяхме да поизбутаме други автомобили, защото цялата редица щеше да изгори. Имаше и дървета наблизо – щеше да стане много по-голяма беля. В нашия автомобил имаше газова бутилка – добре, че не гръмна", разказа Марина, една от пострадалите.

Друг жител на квартала споделя, че неговият автомобил бил сред първите изгорели – още в началото на май.

„Към 1.00 ч. сутринта съсед ми каза, че горят три коли, сред които моята и неговата. В началото на всеки месец се запалва някой автомобил. До този момент са опожарени около 20 коли“, казва той.

Мъжът разказва и за странно съвпадение – само девет часа след пътнотранспортно произшествие, в което участвал, колата му била унищожена от пожар.

„Единственото съмнително нещо е, че имах ПТП на връщане от почивка. Извършителят избяга, съставиха протокол. Девет часа по-късно колата ми беше на въглен“, добавя той.

„Аз разбрах за пожара от съседи в 5 часа сутринта. Пожарната вече беше тръгнала. Може да се каже, че съм от късметлиите – щетите бяха по-малки, но ремонтът ще ми струва 2000 лева, а колата ще стои дълго време неизползваема“, споделя трети потърпевш.

Той предлага жителите да се обединят и да поставят камери в района:

„Една камера ще струва не повече от 10 лева, ако сумата се раздели между хората от входа. Цял палеж е огромен удар за всяко семейство“, категоричен е той.

Жителка на квартала смята, че не става дума за реваншизъм или за битка за паркоместа.

„Това се случва от половин година. Винаги сме паркирали по един и същ начин, кварталът е пълен с коли от години“, обяснява тя.

От МВР съобщават, че има образувани четири досъдебни производства. Установен е извършителят на част от палежите, но заради разследването не се съобщават повече подробности. Все още не е ясно дали има задържан.