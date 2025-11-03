НА ЖИВО
Search Suggestions
      No menu items!
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Тапи на АМ „Хемус“: Как аварирал камион блокира тунела „Витиня“ за часове

          0
          3
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Огромни задръствания блокират движението по автомагистрала „Хемус“ в района на София от няколко дни. Зрители сигнализират за часове, прекарани в трафика, особено в участъка между 23-ия и 30-ия километър, където продължава ремонтът на 7-километрова отсечка.

          - Реклама -

          Движението към столицата е напълно ограничено, а трафикът се извършва двупосочно в платното за Варна.

          Отново тапи на ‘Тракия’ – ремонти затрудняват движението към София Отново тапи на ‘Тракия’ – ремонти затрудняват движението към София

          В четвъртък стотици автомобили останаха блокирани повече от час в тунел „Витиня“. Причината, според директора на Областното пътно управление – София, инж. Румен Сачански, е аварирал тежкотоварен камион, на който се скъсали болтовете на едно от колелата.

          „Колегите от Пътна полиция, поддържащата фирма и Областното пътно управление са се заели веднага с преместването на камиона. Това се е случило в рамките на час, през което време се е образувало задръстване в тунела“, заяви инж. Сачански пред NOVA.

          Той увери, че вентилаторите в тунела са били включени през цялото време.

          „Колегите е трябвало да спрат движението преди тунела, но са мислели, че по-бързо ще се справят със ситуацията“, допълни Сачански.

          Ремонтът в района продължава с пълна сила. По думите му, участъкът между 23-ия и 29-ия километър е бил един от най-проблемните по „Хемус“. Срокът за завършване е 14 ноември, но той може да бъде променен при екстремни метеорологични условия.

          След това строителните дейности ще продължат отново напролет.

          Огромни задръствания блокират движението по автомагистрала „Хемус“ в района на София от няколко дни. Зрители сигнализират за часове, прекарани в трафика, особено в участъка между 23-ия и 30-ия километър, където продължава ремонтът на 7-километрова отсечка.

          - Реклама -

          Движението към столицата е напълно ограничено, а трафикът се извършва двупосочно в платното за Варна.

          Отново тапи на ‘Тракия’ – ремонти затрудняват движението към София Отново тапи на ‘Тракия’ – ремонти затрудняват движението към София

          В четвъртък стотици автомобили останаха блокирани повече от час в тунел „Витиня“. Причината, според директора на Областното пътно управление – София, инж. Румен Сачански, е аварирал тежкотоварен камион, на който се скъсали болтовете на едно от колелата.

          „Колегите от Пътна полиция, поддържащата фирма и Областното пътно управление са се заели веднага с преместването на камиона. Това се е случило в рамките на час, през което време се е образувало задръстване в тунела“, заяви инж. Сачански пред NOVA.

          Той увери, че вентилаторите в тунела са били включени през цялото време.

          „Колегите е трябвало да спрат движението преди тунела, но са мислели, че по-бързо ще се справят със ситуацията“, допълни Сачански.

          Ремонтът в района продължава с пълна сила. По думите му, участъкът между 23-ия и 29-ия километър е бил един от най-проблемните по „Хемус“. Срокът за завършване е 14 ноември, но той може да бъде променен при екстремни метеорологични условия.

          След това строителните дейности ще продължат отново напролет.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Събориха сарая на Ахмед Доган в „Бояна“

          Никола Павлов -
          Сараят на почетния председател на ДПС Ахмед Доган в столичния квартал „Бояна“ вече е напълно съборен, съобщи „24 часа“. Репортер на изданието видя, че...
          Общество

          Отново тапи на ‘Тракия’ – ремонти затрудняват движението към София

          Дамяна Караджова -
          В понеделник, от 8:00 до 18:00 ч., ще бъде въведено ограничение на движението в посока София по активната лента между 87-ия и 88-ия километър
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 5.6 разлюля бреговете на Камчатка

          Дамяна Караджова -
          Нов трус беше регистриран край бреговете на руския полуостров Камчатка, съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions