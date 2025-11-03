Тапи на АМ „Хемус“: Как аварирал камион блокира тунела „Витиня“ за часове

Огромни задръствания блокират движението по автомагистрала „Хемус“ в района на София от няколко дни. Зрители сигнализират за часове, прекарани в трафика, особено в участъка между 23-ия и 30-ия километър, където продължава ремонтът на 7-километрова отсечка.

- Реклама -

Движението към столицата е напълно ограничено, а трафикът се извършва двупосочно в платното за Варна.

В четвъртък стотици автомобили останаха блокирани повече от час в тунел „Витиня“. Причината, според директора на Областното пътно управление – София, инж. Румен Сачански, е аварирал тежкотоварен камион, на който се скъсали болтовете на едно от колелата.

„Колегите от Пътна полиция, поддържащата фирма и Областното пътно управление са се заели веднага с преместването на камиона. Това се е случило в рамките на час, през което време се е образувало задръстване в тунела“, заяви инж. Сачански пред NOVA.

Той увери, че вентилаторите в тунела са били включени през цялото време.

„Колегите е трябвало да спрат движението преди тунела, но са мислели, че по-бързо ще се справят със ситуацията“, допълни Сачански.

Ремонтът в района продължава с пълна сила. По думите му, участъкът между 23-ия и 29-ия километър е бил един от най-проблемните по „Хемус“. Срокът за завършване е 14 ноември, но той може да бъде променен при екстремни метеорологични условия.

След това строителните дейности ще продължат отново напролет.