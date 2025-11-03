Тежка катастрофа край село Оногур: двама души загинаха на място

Трагедия край тервелското село Оногур. Мъж и жена са загинали при тежка катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

Сигналът за инцидента е подаден на 2 ноември. По първоначални данни, автомобилът се е ударил в канавка, след което се е забил в крайпътно дърво. Ударът е бил толкова силен, че 45-годишна жена и 33-годишен мъж са загинали на място.

„Колата е излязла от пътното платно и се е блъснала в дърво. Екипите само констатираха смъртта на двамата пътници,“ уточниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, което ще изясни причините за инцидента – дали става дума за висока скорост, загуба на контрол или лоши пътни условия.

Това е втора тежка катастрофа в района на Тервел за годината. Припомняме, че през март двама младежи от града също загинаха при инцидент по пътя Добрич – Силистра.