„Топлофикация“ обяви: Ето кога пуска парното в София

„Топлофикация София“ ЕАД обяви, че поетапното пускане на отоплението в столицата ще започне от 4 ноември (вторник) 2025 г.

- Реклама -

Решението идва след метеорологичната прогноза за предстоящо захлаждане и понижение на максималните температури през следващите 7–10 дни, съобщиха от дружеството.

„Молим клиентите, които желаят по-късно пускане на отоплението, да подадат официално заявление в клиентски център, придружено с протокол от решение на Общото събрание на етажната собственост“, уточняват от „Топлофикация София“.

Компанията напомня, че отоплението няма да бъде включено в сгради, където вътрешната инсталация не е запълнена. Клиентите се приканват да приключат всички ремонти по отоплителните системи и да ги запълнят, ако са били източени.

За да се осигури равномерно затопляне и да се избегне обезвъздушаване, от дружеството препоръчват:

Радиаторните вентили да бъдат отворени на максимална степен ;

; Да се проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение – при липса на показания клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.

„Важно е да осигурим нормален старт на отоплителния сезон за всички софиянци“, посочват още от компанията.

Допълнителна информация клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111 или чрез дигиталните канали на дружеството.