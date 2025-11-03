„Топлофикация“ обяви: Ето кога пуска парното в София

„Топлофикация София“ ЕАД обяви, че поетапното пускане на отоплението в столицата ще започне от 4 ноември (вторник) 2025 г.
- Реклама -
Решението идва след метеорологичната прогноза за предстоящо захлаждане и понижение на максималните температури през следващите 7–10 дни, съобщиха от дружеството.
Компанията напомня, че отоплението няма да бъде включено в сгради, където вътрешната инсталация не е запълнена. Клиентите се приканват да приключат всички ремонти по отоплителните системи и да ги запълнят, ако са били източени.
За да се осигури равномерно затопляне и да се избегне обезвъздушаване, от дружеството препоръчват:
Радиаторните вентили да бъдат отворени на максимална степен;
Да се проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение – при липса на показания клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.
Допълнителна информация клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111 или чрез дигиталните канали на дружеството.
„Топлофикация София“ ЕАД обяви, че поетапното пускане на отоплението в столицата ще започне от 4 ноември (вторник) 2025 г.
- Реклама -
Решението идва след метеорологичната прогноза за предстоящо захлаждане и понижение на максималните температури през следващите 7–10 дни, съобщиха от дружеството.
Компанията напомня, че отоплението няма да бъде включено в сгради, където вътрешната инсталация не е запълнена. Клиентите се приканват да приключат всички ремонти по отоплителните системи и да ги запълнят, ако са били източени.
За да се осигури равномерно затопляне и да се избегне обезвъздушаване, от дружеството препоръчват:
Радиаторните вентили да бъдат отворени на максимална степен;
Да се проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение – при липса на показания клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.
Допълнителна информация клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111 или чрез дигиталните канали на дружеството.