НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Топлофикация“ обяви: Ето кога пуска парното в София

          0
          13
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Топлофикация София“ ЕАД обяви, че поетапното пускане на отоплението в столицата ще започне от 4 ноември (вторник) 2025 г.

          - Реклама -

          Решението идва след метеорологичната прогноза за предстоящо захлаждане и понижение на максималните температури през следващите 7–10 дни, съобщиха от дружеството.

          „Молим клиентите, които желаят по-късно пускане на отоплението, да подадат официално заявление в клиентски център, придружено с протокол от решение на Общото събрание на етажната собственост“, уточняват от „Топлофикация София“.

          Компанията напомня, че отоплението няма да бъде включено в сгради, където вътрешната инсталация не е запълнена. Клиентите се приканват да приключат всички ремонти по отоплителните системи и да ги запълнят, ако са били източени.

          След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни

          За да се осигури равномерно затопляне и да се избегне обезвъздушаване, от дружеството препоръчват:

          • Радиаторните вентили да бъдат отворени на максимална степен;
          • Да се проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение – при липса на показания клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.

          „Важно е да осигурим нормален старт на отоплителния сезон за всички софиянци“, посочват още от компанията.

          Допълнителна информация клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111 или чрез дигиталните канали на дружеството.

          Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си

          Топлофикация София“ ЕАД обяви, че поетапното пускане на отоплението в столицата ще започне от 4 ноември (вторник) 2025 г.

          - Реклама -

          Решението идва след метеорологичната прогноза за предстоящо захлаждане и понижение на максималните температури през следващите 7–10 дни, съобщиха от дружеството.

          „Молим клиентите, които желаят по-късно пускане на отоплението, да подадат официално заявление в клиентски център, придружено с протокол от решение на Общото събрание на етажната собственост“, уточняват от „Топлофикация София“.

          Компанията напомня, че отоплението няма да бъде включено в сгради, където вътрешната инсталация не е запълнена. Клиентите се приканват да приключат всички ремонти по отоплителните системи и да ги запълнят, ако са били източени.

          След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни

          За да се осигури равномерно затопляне и да се избегне обезвъздушаване, от дружеството препоръчват:

          • Радиаторните вентили да бъдат отворени на максимална степен;
          • Да се проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение – при липса на показания клиентите трябва да се свържат със своя топлинен счетоводител.

          „Важно е да осигурим нормален старт на отоплителния сезон за всички софиянци“, посочват още от компанията.

          Допълнителна информация клиентите могат да получат на телефон 0700 11 111 или чрез дигиталните канали на дружеството.

          Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп отказва да предостави ракети „Томахоук“ на Украйна

          Дамяна Караджова -
          След изявление от Пентагона, че американските военни са дали „зелена светлина“ за предоставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна
          Общество

          Съдът на ЕС за сградната инсталация: Не използвате топла вода, но плащате тази на съседите си

          Никола Павлов -
          Потребителите, които не използват отопление или топла вода, на практика плащат сметките на съседите си, които ползват топлинна енергия. Това е един от основните...
          Война

          Италия и Франция се присъединиха към Белгия срещу предаването на замразените руски активи на Украйна

          Иван Христов -
          Италия и Франция, следвайки Белгия, се противопоставят на прехвърлянето на замразени руски активи на Украйна като част от „репарационен заем“, съобщи вестник Corriere della...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions