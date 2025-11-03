НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп отказва да предостави ракети „Томахоук" на Украйна

          Доналд Тръмп
          Доналд Тръмп
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След изявление от Пентагона, че американските военни са дали „зелена светлина“ за предоставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, текущият президент на САЩ Доналд Тръмп категорично заяви, че не обмисля подобна стъпка.

          „Решението е мое и засега не планирам да го променям,“ посочи Тръмп, коментирайки темата пред журналисти.

          От военното командване уточниха, че според техните оценки запасите на САЩ няма да бъдат засегнати, ако Киев получи този тип оръжие. Въпреки това окончателното решение остава изцяло политическо и зависи от позицията на Белия дом.

          Пентагонът разреши продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна Пентагонът разреши продажбата на ракети „Томахоук“ на Украйна

          „От оперативна гледна точка няма риск за отбранителния капацитет на страната,“ заяви представител на Пентагона, подчертавайки, че въпросът е в сферата на международната политика, а не на логистиката.

          Ракетите „Томахоук“ имат обсег над 1500 километра и представляват едно от най-мощните оръжия в американския арсенал. Решението на Вашингтон дали да ги предостави на Украйна може да има ключово значение за баланса на силите в региона.

          - Реклама -

          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 5.6 разлюля бреговете на Камчатка

          Дамяна Караджова -
          Нов трус беше регистриран край бреговете на руския полуостров Камчатка, съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките
          Свят

          Ноември започна с магнитна буря

          Иван Христов -
          От края на октомври на Земята продължава магнитна буря. Ефектите ѝ бяха усетени в първите дни на ноември. Очаква се повишената геомагнитна активност да...
          Инциденти

          Мощен трус в Афганистан, най-малко 20 загинали

          Иван Христов -
          Най-малко 20 души са загинали след земетресение в Северен Афганистан, съобщават местните власти, като се очаква броят на жертвите да нарасне с продължаването на...

