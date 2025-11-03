Тръмп отказва да предостави ракети „Томахоук“ на Украйна

След изявление от Пентагона, че американските военни са дали „зелена светлина“ за предоставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна, текущият президент на САЩ Доналд Тръмп категорично заяви, че не обмисля подобна стъпка.
От военното командване уточниха, че според техните оценки запасите на САЩ няма да бъдат засегнати, ако Киев получи този тип оръжие. Въпреки това окончателното решение остава изцяло политическо и зависи от позицията на Белия дом.
Ракетите „Томахоук“ имат обсег над 1500 километра и представляват едно от най-мощните оръжия в американския арсенал. Решението на Вашингтон дали да ги предостави на Украйна може да има ключово значение за баланса на силите в региона.
Вожде ,,сделка“?