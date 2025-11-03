НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински боец: Покровск е „сива зона“, има руски войски практически във всички квартали

          0
          1
          68-а егерска бригада на ВСУ
          68-а егерска бригада на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия натиска с всички сили, за да се закрепи в Покровск, целият град в момента е „сива зона“. Това заяви военнослужещият с позивна „Гус“ от 68-а егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ефира на ТВ „Киев24“.

          - Реклама -

          Той отбеляза, че в момента руската инфилтрация се осъществява именно от южната и югозападната посока на града. Освен това руската армия полага най-големи усилия в южните квартали, стремейки се да консолидира позициите си там.

          „Наистина, вражеско присъствие е засечено в почти всеки квартал и район на града, на групи от по няколко бойци“, отбеляза той.

          Военнослужещият отбелязва, че ситуацията наистина е неустойчива, като някои позиции преминават от едни в други ръце. В същото време „невъзможно е да се говори за стабилен вражески контрол над която и да е част от града в момента; всичко е сива зона“.

          Той подчерта, че руснаците се опитват да настъпят от две страни, за да обградят напълно украинските сили и да „затворят този джоб“.

          „Те оказват силен натиск върху Гришино от запад, като се стремят да се приближат от югозапад от едната страна и от североизток от другата, където се водят боевете за Родинское, Красни Лиман, тези активни бойни зони. И те наистина искат да се обединят от двете направления и да затворят този джоб. Но все още са много далеч от постигането на тази цел“, добави боецът.

          Руската армия натиска с всички сили, за да се закрепи в Покровск, целият град в момента е „сива зона“. Това заяви военнослужещият с позивна „Гус“ от 68-а егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ефира на ТВ „Киев24“.

          - Реклама -

          Той отбеляза, че в момента руската инфилтрация се осъществява именно от южната и югозападната посока на града. Освен това руската армия полага най-големи усилия в южните квартали, стремейки се да консолидира позициите си там.

          „Наистина, вражеско присъствие е засечено в почти всеки квартал и район на града, на групи от по няколко бойци“, отбеляза той.

          Военнослужещият отбелязва, че ситуацията наистина е неустойчива, като някои позиции преминават от едни в други ръце. В същото време „невъзможно е да се говори за стабилен вражески контрол над която и да е част от града в момента; всичко е сива зона“.

          Той подчерта, че руснаците се опитват да настъпят от две страни, за да обградят напълно украинските сили и да „затворят този джоб“.

          „Те оказват силен натиск върху Гришино от запад, като се стремят да се приближат от югозапад от едната страна и от североизток от другата, където се водят боевете за Родинское, Красни Лиман, тези активни бойни зони. И те наистина искат да се обединят от двете направления и да затворят този джоб. Но все още са много далеч от постигането на тази цел“, добави боецът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          След топлия ноемврийски старт – валежи, вятър и по-хладни дни

          Дамяна Караджова -
          „Сиромашкото лято“ постепенно си взема довиждане.
          Война

          Украйна може да загуби подкрепата на МВФ заради замразените руски активи

          Иван Христов -
          Европейският съюз се опасява, че Международният валутен фонд (МВФ) ще прекрати помощта, ако Белгия откаже да подкрепи „репарационен заем“ от 140 милиарда евро за...
          Война

          Доналд Тръмп: С Путин и Си Дзинпин не можеш да се шегуваш

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира отношението си към руския и китайския лидери Владимир Путин и Си Дзинпин. На въпроса с кого му е по-трудно...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions