Украински боец: Покровск е „сива зона“, има руски войски практически във всички квартали

Руската армия натиска с всички сили, за да се закрепи в Покровск, целият град в момента е „сива зона“. Това заяви военнослужещият с позивна „Гус“ от 68-а егерска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ефира на ТВ „Киев24“.

Той отбеляза, че в момента руската инфилтрация се осъществява именно от южната и югозападната посока на града. Освен това руската армия полага най-големи усилия в южните квартали, стремейки се да консолидира позициите си там.

„Наистина, вражеско присъствие е засечено в почти всеки квартал и район на града, на групи от по няколко бойци“, отбеляза той.

Военнослужещият отбелязва, че ситуацията наистина е неустойчива, като някои позиции преминават от едни в други ръце. В същото време „невъзможно е да се говори за стабилен вражески контрол над която и да е част от града в момента; всичко е сива зона“.

Той подчерта, че руснаците се опитват да настъпят от две страни, за да обградят напълно украинските сили и да „затворят този джоб“.

„Те оказват силен натиск върху Гришино от запад, като се стремят да се приближат от югозапад от едната страна и от североизток от другата, където се водят боевете за Родинское, Красни Лиман, тези активни бойни зони. И те наистина искат да се обединят от двете направления и да затворят този джоб. Но все още са много далеч от постигането на тази цел“, добави боецът.