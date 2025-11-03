НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украински офицер: Ситуацията в Днепропетровска област заслужава същото внимание като Покровск

          0
          6
          Днепропетровска област
          Днепропетровска област
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Ситуацията в Днепропетровска област е изключително сложна; този участък от фронта изисква същото внимание като Покровск и Мирноград, написа старши лейтенант от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“ в своя Telegram канал, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Ситуацията в Днепропетровска област е доста сложна и напрегната. Врагът напредва и напредва през последните дни към Покровско (село в района на Синелници). Ситуацията заслужава същото внимание като Покровск и Мирноград“, отбеляза той.

          По-късно военнослужещият добави, че руската активност на Сумско направление е намаляла значително; сега там има относително затишие, тъй като всички ресурси на руснаците са преразпределени в Донецка област.

          „Те също така преразпределиха специализирани ударни подразделения с безпилотни летателни апарати, от които в Сумска област са останали само няколко роти, и те вече не провеждат целенасочени операции за нарушаване на нашите логистични маршрути“, отбеляза той.

          Ситуацията в Днепропетровска област е изключително сложна; този участък от фронта изисква същото внимание като Покровск и Мирноград, написа старши лейтенант от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“ в своя Telegram канал, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Ситуацията в Днепропетровска област е доста сложна и напрегната. Врагът напредва и напредва през последните дни към Покровско (село в района на Синелници). Ситуацията заслужава същото внимание като Покровск и Мирноград“, отбеляза той.

          По-късно военнослужещият добави, че руската активност на Сумско направление е намаляла значително; сега там има относително затишие, тъй като всички ресурси на руснаците са преразпределени в Донецка област.

          „Те също така преразпределиха специализирани ударни подразделения с безпилотни летателни апарати, от които в Сумска област са останали само няколко роти, и те вече не провеждат целенасочени операции за нарушаване на нашите логистични маршрути“, отбеляза той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Българският ВСС в среща с ВАС на Полша

          Пламена Ганева -
          Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев и членът на съвета Цветинка Пашкунова се срещнаха с председателя на Върховния административен съд на Полша Яцек...
          Инциденти

          Верижна катастрофа в Бургас: автобус и няколко коли се удариха

          Дамяна Караджова -
          Верижна катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила е станала в понеделник в бургаския квартал „Меден рудник“.
          Война

          Лиман попада в клещите на руската армия, градът може да повтори съдбата на Покровск

          Иван Христов -
          Град Лиман скоро може да бъде сполетян от същата съдба като Покровск, пише „Военная Хроника“. Както отбелязват от Telegram канала, в покрайнините на града...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions