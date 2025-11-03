Украински офицер: Ситуацията в Днепропетровска област заслужава същото внимание като Покровск

Ситуацията в Днепропетровска област е изключително сложна; този участък от фронта изисква същото внимание като Покровск и Мирноград, написа старши лейтенант от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“ в своя Telegram канал, предава УНИАН.

„Ситуацията в Днепропетровска област е доста сложна и напрегната. Врагът напредва и напредва през последните дни към Покровско (село в района на Синелници). Ситуацията заслужава същото внимание като Покровск и Мирноград“, отбеляза той.

По-късно военнослужещият добави, че руската активност на Сумско направление е намаляла значително; сега там има относително затишие, тъй като всички ресурси на руснаците са преразпределени в Донецка област.

„Те също така преразпределиха специализирани ударни подразделения с безпилотни летателни апарати, от които в Сумска област са останали само няколко роти, и те вече не провеждат целенасочени операции за нарушаване на нашите логистични маршрути“, отбеляза той.