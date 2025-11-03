Украинците удариха Саратовската рафинерия и още няколко обекта в Русия

Генералният щаб на украинските въоръжени сили обяви, че в нощта на 3 ноември части на Силите за отбрана са нанесли удар по рафинерията „Саратов“ в Саратовска област на Русия, предава „Украинская правда“.

Според украински военни източници, в близост до комплекса за рафиниране на нефтопродукти ЕЛОУ АВТ-6 са регистрирани удар и пожар.

Нефтопреработвателният завод „Саратов“ е един от най-старите нефтопреработвателни заводи в Русия. Към 2023 г. капацитетът му за рафиниране е 4,8 милиона тона. Заводът е ангажиран със задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили.

Логистични съоръжения на руснаците в Луганска област, също са били ударени. По-конкретно, ударени са логистичен склад в село Роскошное и мобилен склад за горива и смазочни материали в Должанск.

„Силите за отбрана последователно прилагат серия от мерки за унищожаване на критични елементи от военно-индустриалната база на терористичната държава, за да я лишат от възможността да продължи агресията си“, се отбелязва в съобщението.

Руски обществени групи съобщиха, че дронове са атакували петролна рафинерия в Саратов, Русия, в нощта на 3 ноември. Жители на Саратов съобщиха за експлозии.