Украйна може да загуби подкрепата на МВФ заради замразените руски активи

Европейският съюз се опасява, че Международният валутен фонд (МВФ) ще прекрати помощта, ако Белгия откаже да подкрепи „репарационен заем“ от 140 милиарда евро за Украйна.

Както пише Politico, отказът на Белгия да подкрепи заема от ЕС за Украйна може да накара МВФ да блокира финансовата подкрепа за страната, което ще доведе до загуба на доверие в икономическата жизнеспособност на Украйна, предупреждава ЕС.

Европейските поддръжници на „репарационния заем“ твърдят, че подкрепата на МВФ за Украйна е от решаващо значение и се опасяват, че времето за убеждаване на институцията да предостави на Киев нов заем изтича.

Изданието отбелязва, че МВФ обмисля да предостави на Киев заем от 8 милиарда долара за три години. Получаването на тези пари обаче зависи от това ЕС да може да финализира собствения си заем от 140 милиарда евро за Украйна, използвайки замразени руски активи, държани в Белгия.

Служител на Европейската комисия и дипломати от три страни от ЕС заявиха, че сключването на подобно споразумение би уверило МВФ във финансовата жизнеспособност на Украйна през следващите години, което е предпоставка за финансиране на всяка страна.

Белгия обаче се противопостави на „репарационния заем“, подкопавайки надеждите за постигане на споразумение до решаващата среща на МВФ през декември. Експерти на МВФ ще посетят Киев през ноември, за да обсъдят програма за следващите три години.

„Изправени сме пред проблем с времето“, каза служител на ЕС пред изданието.

Източници на изданието посочват, че следващата среща на лидерите на ЕС ще се проведе на 18 и 19 декември, което подчертава необходимостта от бързи решения.

„Въпреки че програмата на МВФ за Украйна е сравнително малка, нейното одобрение сигнализира на инвеститорите за финансовата стабилност на страната и успешното ѝ прилагане на реформи“, отбеляза изданието.

„Подкрепата на МВФ е нещо, с което не бива да си играем“, отбеляза служителят на ЕС.

Репарационен заем за Украйна

Европейският съюз все още не е готов да предприеме безпрецедентната стъпка да изземе 140 милиарда евро замразени руски активи и да ги предостави на Украйна. Белгия, където се съхраняват руските пари, е против. Те се опасяват, че ако нещо се случи, страната ще трябва да отговаря пред Кремъл за изчезването на активите.

Белгийските власти искат гаранции, че това няма да се случи и настояват за споделяне на отговорността между всички страни от ЕС.