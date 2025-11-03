УЖАС: Пребиха кмет заради съставен акт

Кметът на село Дъскот, община Павликени — Николай Митев, е бил пребит в кметството от нарушител, на когото е съставил акт за незаконно изхвърляне на строителни и битови отпадъци, съобщи БНР.
Инцидентът е станал днес по обяд, след като кметът извършил проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на големи количества боклуци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото.
По думите му, кметът Митев е заварил бус с работници, които разтоварвали стари мебели, покъщнина и строителни отпадъци, въпреки че в община Павликени има официално депо за строителни отпадъци, за което се заплащат такси.
След нападението Николай Митев е освидетелстван от съдебен лекар във Велико Търново. Полицай, намиращ се в кметството, е станал свидетел на инцидента.
На нарушителя ще бъде наложена глоба между 150 и 500 лева съгласно общинската наредба в Павликени.
