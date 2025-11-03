НА ЖИВО
          - Реклама -
          УЖАС: Пребиха кмет заради съставен акт

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на село Дъскот, община Павликени — Николай Митев, е бил пребит в кметството от нарушител, на когото е съставил акт за незаконно изхвърляне на строителни и битови отпадъци, съобщи БНР.

          Инцидентът е станал днес по обяд, след като кметът извършил проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърляне на големи количества боклуци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото.

          „Стигнало се е до конфликт. Съставен е акт. После собственикът на буса е потърсил обяснение в кметството и саморазправа, кметът е ударен“, разказа кметът на община Павликени Емануил Манолов.

          По думите му, кметът Митев е заварил бус с работници, които разтоварвали стари мебели, покъщнина и строителни отпадъци, въпреки че в община Павликени има официално депо за строителни отпадъци, за което се заплащат такси.

          „Явно се купуват стари къщи, изпразват се и се започва възстановяване с цел продажба“, допълни Манолов.

          След нападението Николай Митев е освидетелстван от съдебен лекар във Велико Търново. Полицай, намиращ се в кметството, е станал свидетел на инцидента.

          На нарушителя ще бъде наложена глоба между 150 и 500 лева съгласно общинската наредба в Павликени.

          - Реклама -

