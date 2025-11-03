Великобритания предаде на Украйна тайна партия ракети Storm Shadow

Британското правителство наскоро тайно е доставило на Украйна допълнителна партида крилати ракети Storm Shadow, за да може Киев да продължи да поразява цели в Русия преди зимата, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

„Доставката на ракети е извършена, за да се гарантира, че Украйна разполага с достатъчно доставки преди зимните месеци, през които Великобритания смята, че Кремъл може да засили атаките срещу украински граждани“, се казва в статията.

Конкретният брой доставени ракети не е разкрит.

Bloomberg подчертава, че Обединеното кралство и неговите съюзници се опитват да демонстрират на Владимир Путин, че западната подкрепа за Украйна би надвишила способността на руската икономика да поддържа военните усилия.