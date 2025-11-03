НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 03.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Великобритания предаде на Украйна тайна партия ракети Storm Shadow

          0
          4
          Storm Shadow
          Storm Shadow
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Британското правителство наскоро тайно е доставило на Украйна допълнителна партида крилати ракети Storm Shadow, за да може Киев да продължи да поразява цели в Русия преди зимата, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

          - Реклама -

          „Доставката на ракети е извършена, за да се гарантира, че Украйна разполага с достатъчно доставки преди зимните месеци, през които Великобритания смята, че Кремъл може да засили атаките срещу украински граждани“, се казва в статията.

          Конкретният брой доставени ракети не е разкрит.

          Bloomberg подчертава, че Обединеното кралство и неговите съюзници се опитват да демонстрират на Владимир Путин, че западната подкрепа за Украйна би надвишила способността на руската икономика да поддържа военните усилия.

          Британското правителство наскоро тайно е доставило на Украйна допълнителна партида крилати ракети Storm Shadow, за да може Киев да продължи да поразява цели в Русия преди зимата, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

          - Реклама -

          „Доставката на ракети е извършена, за да се гарантира, че Украйна разполага с достатъчно доставки преди зимните месеци, през които Великобритания смята, че Кремъл може да засили атаките срещу украински граждани“, се казва в статията.

          Конкретният брой доставени ракети не е разкрит.

          Bloomberg подчертава, че Обединеното кралство и неговите съюзници се опитват да демонстрират на Владимир Путин, че западната подкрепа за Украйна би надвишила способността на руската икономика да поддържа военните усилия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Мистерия в Пирин: човек с издаден смъртен акт се появи след 17 години, отказва настаняване в социално заведение

          Дамяна Караджова -
          История, достойна за филм, разтърси Пирин планина и социалните мрежи – мъж, изчезнал преди 17 години и обявен за починал преди 12, бе открит жив в планината.
          Война

          Дмитрий Медведев: Колкото повече похарчи Западът за Киев, толкова повече територия ще вземе Русия

          Иван Христов -
          Председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев посочи, че колкото повече средства похарчи Западът за подкрепа на Киев, толкова повече територии в...
          Война

          Украинците удариха Саратовската рафинерия и още няколко обекта в Русия

          Иван Христов -
          Генералният щаб на украинските въоръжени сили обяви, че в нощта на 3 ноември части на Силите за отбрана са нанесли удар по рафинерията „Саратов“...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions