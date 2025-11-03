Венци Стефанов след битката за Пловдив: Трябва и двата отбора да останат без точки за този мач

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде пресконференция, на която обсъди доста теми от българския футбол. Една от тях бе прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев.

До недоиграването на срещата се стигна, след като вратарят на „канарчетата“ Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата в края на първото полувреме.

„За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунтамара, където и да иде прави такива простотии. Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде“, каза Стефанов и допълни:

„Ако питаш мен, трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се преиграва, тогава би трябвало да се преиграва без публика. По-точно да се доиграе“.

„Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: „Ти си наша рожба, обаче ни наказаха“. Ботев ще кажат: „Аа, ти си локомотивец, ти направи така да не спечелим“. Това е много лошо. Бих ги посъветвал за това решение да хвърлят ези и тура. Това е под формата на шега. Убеден съм, че и вие журналистите сте виновни. Все едно ще стане битката при Ватерло. Ще се лее кръв и урина. Битката за Пловдив… Бих ги посъветвал без публика в техните мачове. Ударила те бутилка в главата. Наумов видя как може да стане герой за един ден“, продължи той.

„Ще извикам всички ви на делото и ще ви покажа. Щял да ме съди Илиян Филипов. Като си се оакал, поне гледай малко да се забършеш. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив. Няма шанс! Да ви кажа“, добави президентът на Славия относно твърдението си, че „емисари на Ботев Пд са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача“, който вече се игра и завърши при 1:1 на „Колежа“.