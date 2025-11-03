Верижна катастрофа в Бургас: автобус и няколко коли се удариха

Верижна катастрофа между автобус на градския транспорт и няколко автомобила е станала в понеделник в бургаския квартал „Меден рудник“.

По първоначална информация няма пострадали, но са нанесени сериозни материални щети по превозните средства.

Инцидентът е предизвикал временно затруднение в движението, докато на място са работили екипи на полицията и пътна помощ, които са извършили оглед и са организирали освобождаването на пътното платно.

Причините за катастрофата се изясняват, като не се изключва внезапно спиране или неспазване на дистанция.