Защо 42-годишен шофьор с над 1,2 промила алкохол помете коли в центъра на София?

Неделна вечер, бул. „Витоша“ – една от най-оживените улици в София се превърна в сцена на инцидент, който по чудо не завърши с жертви. 42-годишен шофьор на луксозен автомобил помете няколко паркирани коли, а пробата му за алкохол отчете над 1,2 промила. Мъжът е задържан за 24 часа, съобщиха от полицията.

На видеозапис, предоставен на NOVA от собственик на близък магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи колата, преди да се врязва в редицата паркирани автомобили.

„Водачът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Пред полицаите обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало,“ разказа Константин Атанасов, един от потърпевшите.

Според него обаче скоростта е била значително по-висока. По думите му, при инцидента са ударени четири автомобила и един контейнер за боклук.

„Колата се движеше твърде бързо за този участък. Щетите са големи, но добре че няма пострадали хора,“ допълни той.

Инцидентът предизвика сериозен интерес в социалните мрежи, след като видеото от удара се разпространи масово.