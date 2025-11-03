Защо 42-годишен шофьор с над 1,2 промила алкохол помете коли в центъра на София?

Неделна вечер, бул. „Витоша“ – една от най-оживените улици в София се превърна в сцена на инцидент, който по чудо не завърши с жертви. 42-годишен шофьор на луксозен автомобил помете няколко паркирани коли, а пробата му за алкохол отчете над 1,2 промила. Мъжът е задържан за 24 часа, съобщиха от полицията.
На видеозапис, предоставен на NOVA от собственик на близък магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи колата, преди да се врязва в редицата паркирани автомобили.
Според него обаче скоростта е била значително по-висока. По думите му, при инцидента са ударени четири автомобила и един контейнер за боклук.
Инцидентът предизвика сериозен интерес в социалните мрежи, след като видеото от удара се разпространи масово.
