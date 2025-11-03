В нощта срещу понеделник руските военни са нанесли удар близо до авиобаза в Житомирска област на Украйна, заяви източник пред РИА Новости.

„Според украински източници, авиобазата и складовете за оборудване може да са били целта. Известно е също, че са станали експлозии близо до авиобазата, във фабрика за бронетранспортьори (БТР), където оборудване на НАТО, извадено от склад и докарано в Украйна, се привежда в бойна готовност“, заяви той.

По-рано събеседникът на агенцията съобщи за експлозии в Харковска област. Там, казва той, целите са били обекти за поддръжка на дронове и техника на украинските въоръжени сили.