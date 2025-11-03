НА ЖИВО
          Завод за ремонт на НАТОвска техника изгърмя в Житомирска област

          Ремонтен завод на ВСУ
          Ремонтен завод на ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          В нощта срещу понеделник руските военни са нанесли удар близо до авиобаза в Житомирска област на Украйна, заяви източник пред РИА Новости.

          „Според украински източници, авиобазата и складовете за оборудване може да са били целта. Известно е също, че са станали експлозии близо до авиобазата, във фабрика за бронетранспортьори (БТР), където оборудване на НАТО, извадено от склад и докарано в Украйна, се привежда в бойна готовност“, заяви той.

          По-рано събеседникът на агенцията съобщи за експлозии в Харковска област. Там, казва той, целите са били обекти за поддръжка на дронове и техника на украинските въоръжени сили.

          Война

          Бившият командир от „Айдар“ Евгений Дикий: Русия иска да принуди украинците да капитулират

          Иван Христов -
          Украйна е изправена пред трудна зима, тъй като Русия се стреми да принуди украинците да поискат капитулация от правителството при всякакви условия. Това заяви...
          Война

          Адмирал от НАТО обяви стратегическо поражение на Русия в Украйна

          Иван Христов -
          Войната между Русия и Украйна е стигнала до патова ситуация, така че е време двете страни да седнат на масата за преговори, тъй като...
          Война

          Русия получи шеста за годината партия изтребители Су-35С

          Иван Христов -
          Руската Обединена самолетостроителна корпорация (ОАК) произведе и достави нови изтребители Су-35С на руското Министерство на отбраната като част от държавна отбранителна поръчка. Корпорацията обяви...

