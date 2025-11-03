Земетресение с магнитуд 5.6 разлюля бреговете на Камчатка

Нов трус беше регистриран край бреговете на руския полуостров Камчатка, съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

Според първоначалните данни, земетресението е с магнитуд 5.6, а епицентърът се намира на около 397 километра от град Петропавловск Камчатски. Огнището е било на дълбочина 42,5 километра под повърхността.

„Няма данни за разрушения или пострадали. Засега не е издадено предупреждение за цунами,“ уточняват от службата.

Регионът на Камчатка е известен с високата си сеизмична активност, като често става свидетел на земетресения с различна сила заради близостта си до Тихоокеанския огнен пръстен – зона, в която се срещат няколко тектонични плочи.