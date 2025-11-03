Жена изчезна на Витоша, ПСС я издирва

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) провежда акция по издирване на жена в района на Северна Витоша, съобщиха от службата.

По думите на спасителите, данните за местоположението ѝ са разнопосочни, което затруднява операцията.

„Екипи са на терен и проверяват различни маршрути в северните склонове на планината“, уточняват от ПСС.

Към момента условията за туризъм в планините са добри за сезона – времето е тихо и облачно, но в по-високите части има снежна покривка.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), днес в планините ще е предимно слънчево, като следобед от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу вторник в Западна България се очакват превалявания.

Вятърът ще бъде до умерен, от югозапад, а максималната температура ще достигне около 15° на 1200 метра и 10° на 2000 метра надморска височина.

От ПСС напомнят на туристите, че при преходи във високата част на планината е важно да се следят метеорологичните прогнози и да се подава точна информация за маршрута, за да се избегнат инциденти при промяна на времето.