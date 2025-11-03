НА ЖИВО
      понеделник, 03.11.25
          Начало

          Жена изчезна на Витоша, ПСС я издирва

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст (БЧК) провежда акция по издирване на жена в района на Северна Витоша, съобщиха от службата.

          По думите на спасителите, данните за местоположението ѝ са разнопосочни, което затруднява операцията.

          „Екипи са на терен и проверяват различни маршрути в северните склонове на планината“, уточняват от ПСС.

          Към момента условията за туризъм в планините са добри за сезона – времето е тихо и облачно, но в по-високите части има снежна покривка.

          Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), днес в планините ще е предимно слънчево, като следобед от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу вторник в Западна България се очакват превалявания.

          Вятърът ще бъде до умерен, от югозапад, а максималната температура ще достигне около 15° на 1200 метра и 10° на 2000 метра надморска височина.

          От ПСС напомнят на туристите, че при преходи във високата част на планината е важно да се следят метеорологичните прогнози и да се подава точна информация за маршрута, за да се избегнат инциденти при промяна на времето.

          - Реклама -

          Война

          Италия и Франция се присъединиха към Белгия срещу предаването на замразените руски активи на Украйна

          Иван Христов -
          Италия и Франция, следвайки Белгия, се противопоставят на прехвърлянето на замразени руски активи на Украйна като част от „репарационен заем", съобщи вестник Corriere della...
          Инциденти

          Шофьор с над 1,2 промила алкохол помете 6 коли в центъра на София

          Дамяна Караджова -
          Истински екшън се разигра в центъра на столицата. Шофьор на луксозен автомобил помете шест паркирани коли на булевард „Витоша" №94
          Крими

          ЕКШЪН: Психично болен нахлу въоръжен в ресторант в София (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          В столичния квартал „Св. Троица" мъж, въоръжен с нож, е нахлул в местен ресторант и е предизвикал паника сред посетителите, съобщиха очевидци. Инцидентът е...

