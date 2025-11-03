Жена нападна полицай, скъса му боди камерата и усука чистачката на патрулката

Агресивна жена предизвика инцидент с полицията в Годеч, след като отскубна боди камерата от униформата на полицай и усука задната чистачка на патрулния автомобил, съобщиха от МВР.

Случаят е станал на 1 ноември около 15:10 часа, когато в районното управление в Годеч постъпил сигнал за междусъседски скандал. На място незабавно били изпратени полицейски служители, които установили инициаторката на конфликта.

Докато униформените се опитвали да изяснят ситуацията, жената започнала да се държи неадекватно и да говори несвързано, след което отскубнала боди камерата на единия полицай и я хвърлила на земята, а след това усукала задната чистачка на служебния автомобил.

54-годишната жителка на Годеч е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.