      понеделник, 03.11.25
          Начало България Крими

          Жена нападна полицай, скъса му боди камерата и усука чистачката на патрулката

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Агресивна жена предизвика инцидент с полицията в Годеч, след като отскубна боди камерата от униформата на полицай и усука задната чистачка на патрулния автомобил, съобщиха от МВР.

          Случаят е станал на 1 ноември около 15:10 часа, когато в районното управление в Годеч постъпил сигнал за междусъседски скандал. На място незабавно били изпратени полицейски служители, които установили инициаторката на конфликта.

          „Да, България" предлагат служителите на ДАИ да носят бодикамери

          Докато униформените се опитвали да изяснят ситуацията, жената започнала да се държи неадекватно и да говори несвързано, след което отскубнала боди камерата на единия полицай и я хвърлила на земята, а след това усукала задната чистачка на служебния автомобил.

          54-годишната жителка на Годеч е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

          „Да, България" предлагат служителите на ДАИ да носят бодикамери

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Страх в ‘Дианабад’: 20 коли в пламъци и нито един арест

          Дамяна Караджова -
          Страх и напрежение в столичния квартал „Дианабад“, където от месеци се случват серия от палежи на автомобили. Последният случай е от нощта срещу четвъртък
          Инциденти

          Пияният, помел 6 коли в София, е бил шеф в „Автомагистрали“

          Никола Павлов -
          Мъжът, който предизвика тежкия инцидент в центъра на София, като помете шест паркирани автомобила, е инж. Филип Маркулиев – бивш член на Съвета на...
          Други

          Мистерия в Пирин: човек с издаден смъртен акт се появи след 17 години, отказва настаняване в социално заведение

          Дамяна Караджова -
          История, достойна за филм, разтърси Пирин планина и социалните мрежи – мъж, изчезнал преди 17 години и обявен за починал преди 12, бе открит жив в планината.

