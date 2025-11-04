НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          8 години затвор за мъж, изнудвал и заплашвал с насилие семейства в Ловеч

          0
          19
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на общо 8 години лишаване от свобода при строг режим за серия от тежки престъпления, сред които изнудване с опасен рецидив, присвояване и подаване на фалшив сигнал за бомба.

          - Реклама -

          Разследването установи, че обвиняемият е извършил три отделни деяния:

          *при продължаващо престъпление е изнудвал семейство, искайки 50 000 лв. и заплашвайки ги с насилие; в друг случай е поискал 15 000 лв. и е отправил тежки закани към друго семейство;

          *на 19.01.2023 г. в Ловеч е присвоил мобилен телефон, който е владеел;

          *на 07.11.2022 г. подал сигнал на телефон 112, представяйки се за друго лице и твърдейки, че в жилището му има бомба.

          „Нещо няма пари, а има пистолет… Помни ми думите, че ще ми дадеш парите с лихвите, иначе ще пострадаш“, са сред използваните от него заплахи, записани в съдебните материали.

          По отделните обвинения съдът е постановил присъди — 8 г. за изнудването (включително заради опасен рецидив), 6 г. за присвояването и 2 г. за фалшивия сигнал — след което на основание чл. 23, ал.1 от НК е определено едно общо най-тежко наказание 8 години лишаване от свобода.

          Подсъдимият е задължен да заплати разноски по делото в общ размер от 2 631.36 лв. (в т.ч. 2 021.36 лв. за ОД МВР – Ловеч – РУ и 600 лв. за разноски на Окръжен съд – Ловеч), както и 10 лв. за издаване на изпълнителни листи.

          От присъдата се приспада времето, през което И. С. Т. е бил задържан — считано от 19.08.2023 г. и от 14.03.2025 г.. По време на процеса той се е укривал и е бил издирван с Европейска заповед за арест; установен и задържан е на 14.03.2025 г. в Северна Македония и екстрадиран в България.

          След произнасянето на присъдата подсъдимият отправил заплаха към съда и прокурора: „Ще ви унищожа всички вас“.

          Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

          Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на общо 8 години лишаване от свобода при строг режим за серия от тежки престъпления, сред които изнудване с опасен рецидив, присвояване и подаване на фалшив сигнал за бомба.

          - Реклама -

          Разследването установи, че обвиняемият е извършил три отделни деяния:

          *при продължаващо престъпление е изнудвал семейство, искайки 50 000 лв. и заплашвайки ги с насилие; в друг случай е поискал 15 000 лв. и е отправил тежки закани към друго семейство;

          *на 19.01.2023 г. в Ловеч е присвоил мобилен телефон, който е владеел;

          *на 07.11.2022 г. подал сигнал на телефон 112, представяйки се за друго лице и твърдейки, че в жилището му има бомба.

          „Нещо няма пари, а има пистолет… Помни ми думите, че ще ми дадеш парите с лихвите, иначе ще пострадаш“, са сред използваните от него заплахи, записани в съдебните материали.

          По отделните обвинения съдът е постановил присъди — 8 г. за изнудването (включително заради опасен рецидив), 6 г. за присвояването и 2 г. за фалшивия сигнал — след което на основание чл. 23, ал.1 от НК е определено едно общо най-тежко наказание 8 години лишаване от свобода.

          Подсъдимият е задължен да заплати разноски по делото в общ размер от 2 631.36 лв. (в т.ч. 2 021.36 лв. за ОД МВР – Ловеч – РУ и 600 лв. за разноски на Окръжен съд – Ловеч), както и 10 лв. за издаване на изпълнителни листи.

          От присъдата се приспада времето, през което И. С. Т. е бил задържан — считано от 19.08.2023 г. и от 14.03.2025 г.. По време на процеса той се е укривал и е бил издирван с Европейска заповед за арест; установен и задържан е на 14.03.2025 г. в Северна Македония и екстрадиран в България.

          След произнасянето на присъдата подсъдимият отправил заплаха към съда и прокурора: „Ще ви унищожа всички вас“.

          Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Зеленски се срещна с бойци от „Азов“: Ликвидацията на руския плацдарм при Доброполе продължава

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с бойци в командния пункт на 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна (НГУ) „Азов“, който заедно със...
          Общество

          Спукан водопровод остави цял Асеновград без вода

          Никола Павлов -
          Авария прекъсна водоподаването в Асеновград, съобщиха от общинската администрация. Причината е спукан довеждащ водопровод от Помпена станция „Лаково“, която осигурява основното водоснабдяване за града. По...
          Правосъдие

          И адвокатът на Николай Стефанов поиска прекратяване на разследването по делото

          Никола Павлов -
          Адвокат Диляна Агова, защитник на варненския общински съветник Николай Стефанов, заяви, че ще поиска прекратяване на разследването, което се води срещу нейния клиент. „Считам, че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions