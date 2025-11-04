8 години затвор за мъж, изнудвал и заплашвал с насилие семейства в Ловеч

Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на общо 8 години лишаване от свобода при строг режим за серия от тежки престъпления, сред които изнудване с опасен рецидив, присвояване и подаване на фалшив сигнал за бомба.

Разследването установи, че обвиняемият е извършил три отделни деяния:

*при продължаващо престъпление е изнудвал семейство, искайки 50 000 лв. и заплашвайки ги с насилие; в друг случай е поискал 15 000 лв. и е отправил тежки закани към друго семейство;

*на 19.01.2023 г. в Ловеч е присвоил мобилен телефон, който е владеел;

*на 07.11.2022 г. подал сигнал на телефон 112, представяйки се за друго лице и твърдейки, че в жилището му има бомба.

„Нещо няма пари, а има пистолет… Помни ми думите, че ще ми дадеш парите с лихвите, иначе ще пострадаш“, са сред използваните от него заплахи, записани в съдебните материали.



По отделните обвинения съдът е постановил присъди — 8 г. за изнудването (включително заради опасен рецидив), 6 г. за присвояването и 2 г. за фалшивия сигнал — след което на основание чл. 23, ал.1 от НК е определено едно общо най-тежко наказание 8 години лишаване от свобода.

Подсъдимият е задължен да заплати разноски по делото в общ размер от 2 631.36 лв. (в т.ч. 2 021.36 лв. за ОД МВР – Ловеч – РУ и 600 лв. за разноски на Окръжен съд – Ловеч), както и 10 лв. за издаване на изпълнителни листи.

От присъдата се приспада времето, през което И. С. Т. е бил задържан — считано от 19.08.2023 г. и от 14.03.2025 г.. По време на процеса той се е укривал и е бил издирван с Европейска заповед за арест; установен и задържан е на 14.03.2025 г. в Северна Македония и екстрадиран в България.

След произнасянето на присъдата подсъдимият отправил заплаха към съда и прокурора: „Ще ви унищожа всички вас“.

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок.