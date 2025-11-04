Арсенал разказа играта на Славия

Арсенал продължава победния си марш в основната фаза на Шампионската лига. Английският гранд надигра категорично Славия (Прага) с 3:0 като гост в двубой от четвъртия кръг на състезанието.

Това е четвърти пореден успех за „артилеристите“, които остават без допуснат гол в турнира. Славия от своя страна остава без победа в основната фаза, след като записа две равенства и две поражения.

Букайо Сака откри резултата от дузпа в 32-ата минута, след игра с ръка в наказателното поле на Лука̀ш Провод. С това попадение младият англичанин постави рекорд, превръщайки се в първия футболист на Арсенал, който бележи в четири поредни гостувания в Шампионската лига.

През втората част тимът на Микел Артета продължи да доминира. Микел Мерино се разписа на два пъти – в 46-ата и 68-ата минута, с което оформи крайното 3:0.