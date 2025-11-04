НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          България и Сърбия обменят опит в управлението на ресурсите за отбрана

          0
          16
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за отбрана и подобряване на системата за финансиране и разходване на средства в сектора.

          - Реклама -

          Делегацията от Министерството на отбраната на Република Сърбия, водена от Горан Момчилович – изпълняващ длъжността помощник-министър по бюджета и финансите, е на работно посещение у нас от 4 ноември.

          Домакини на двустранните разговори са дирекциите „Планиране, програмиране и бюджет“ и „Финанси“ на българското Министерство на отбраната.

          „Страната ни подкрепя европейската интеграция на Република Сърбия и участието ѝ в инициативата ‘Партньорство за мир’ на НАТО. Отдаваме голямо значение на интензивното сътрудничество в областта на отбраната между България и Сърбия. Надявам се, че ще продължим да задълбочаваме приятелските отношения на основата на открит диалог и ползотворни съседски контакти“, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, който откри срещата.

          Работното посещение има за цел да укрепи взаимното доверие и координацията между двете страни в сферата на отбранителните политики и финансовото управление.

          Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за отбрана и подобряване на системата за финансиране и разходване на средства в сектора.

          - Реклама -

          Делегацията от Министерството на отбраната на Република Сърбия, водена от Горан Момчилович – изпълняващ длъжността помощник-министър по бюджета и финансите, е на работно посещение у нас от 4 ноември.

          Домакини на двустранните разговори са дирекциите „Планиране, програмиране и бюджет“ и „Финанси“ на българското Министерство на отбраната.

          „Страната ни подкрепя европейската интеграция на Република Сърбия и участието ѝ в инициативата ‘Партньорство за мир’ на НАТО. Отдаваме голямо значение на интензивното сътрудничество в областта на отбраната между България и Сърбия. Надявам се, че ще продължим да задълбочаваме приятелските отношения на основата на открит диалог и ползотворни съседски контакти“, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, който откри срещата.

          Работното посещение има за цел да укрепи взаимното доверие и координацията между двете страни в сферата на отбранителните политики и финансовото управление.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Делото Коцев: Адвокатът Кателиев също иска спиране на разследването

          Пламена Ганева -
          Адвокатът на общинския съветник Йордан Кателиев – Ивайло Костов – поиска прекратяване на производството по делото на КПК, след като днес на него и...
          Общество

          Близо 60% от българите са били пред бърнаут, показва европейско проучване

          Георги Петров -
          Мащабно здравно изследване, обхващащо 22 държави и 27 000 участници, разкрива тревожни тенденции сред българите. Въпреки че 80% от анкетираните у нас се определят...
          България

          Шахматен скандал: България пред изолация от ФИДЕ

          Пламена Ганева -
          Българските шахматисти може да загубят правото си да участват в международни състезания, след като Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) изпрати официално писмо до спортния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions