България и Сърбия обменят опит в управлението на ресурсите за отбрана

Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за отбрана и подобряване на системата за финансиране и разходване на средства в сектора.

Делегацията от Министерството на отбраната на Република Сърбия, водена от Горан Момчилович – изпълняващ длъжността помощник-министър по бюджета и финансите, е на работно посещение у нас от 4 ноември.

Домакини на двустранните разговори са дирекциите „Планиране, програмиране и бюджет“ и „Финанси“ на българското Министерство на отбраната.

„Страната ни подкрепя европейската интеграция на Република Сърбия и участието ѝ в инициативата ‘Партньорство за мир’ на НАТО. Отдаваме голямо значение на интензивното сътрудничество в областта на отбраната между България и Сърбия. Надявам се, че ще продължим да задълбочаваме приятелските отношения на основата на открит диалог и ползотворни съседски контакти“, заяви заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, който откри срещата.



Работното посещение има за цел да укрепи взаимното доверие и координацията между двете страни в сферата на отбранителните политики и финансовото управление.



