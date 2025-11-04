България и Сърбия обменят опит в управлението на ресурсите за отбрана

Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за отбрана и подобряване на системата за финансиране и разходване на средства в сектора.
- Реклама -
Делегацията от Министерството на отбраната на Република Сърбия, водена от Горан Момчилович – изпълняващ длъжността помощник-министър по бюджета и финансите, е на работно посещение у нас от 4 ноември.
Домакини на двустранните разговори са дирекциите „Планиране, програмиране и бюджет“ и „Финанси“ на българското Министерство на отбраната.
Работното посещение има за цел да укрепи взаимното доверие и координацията между двете страни в сферата на отбранителните политики и финансовото управление.
Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за отбрана и подобряване на системата за финансиране и разходване на средства в сектора.
- Реклама -
Делегацията от Министерството на отбраната на Република Сърбия, водена от Горан Момчилович – изпълняващ длъжността помощник-министър по бюджета и финансите, е на работно посещение у нас от 4 ноември.
Домакини на двустранните разговори са дирекциите „Планиране, програмиране и бюджет“ и „Финанси“ на българското Министерство на отбраната.
Работното посещение има за цел да укрепи взаимното доверие и координацията между двете страни в сферата на отбранителните политики и финансовото управление.