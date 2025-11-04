Президентът Румен Радев връчи българския национален трибагреник на участниците в 34-ата антарктическа експедиция, предаде репортер на БГНЕС.
На официална церемония в Гербовата зала на президентството знамето бе прието от проф. Христо Пимпирев, ръководител на експедицията и дългогодишен директор на Българския антарктически институт.
Българските полярници ще заминат за Антарктида в следващите седмици, за да продължат научните изследвания на базата „Свети Климент Охридски“ на остров Ливингстън.
Символичното връчване на флага бележи началото на новия антарктически сезон и продължава традицията, според която всяка българска експедиция тръгва към Южния полюс под националния трибагреник.
Българският флаг отново ще развее над Антарктида!
Браво!!!
Г-н Радев, Българският флаг отново ще развее над Антарктида! Постарайте се този флаг да се вее и за напред навред в България!!! Посичат едни след други корените на България и на нашата Независимост! Това го прави ФАС- Фашизирано Англосаксонско Сборище в ЕК !!! Това е акт на война спрямо България! Явен тероризъм чрез поставени лица от тях в съюз с родни отявлени престъпници!!!
Да вземат и герба там, да се снимат и с него.
Много важно. Разни хрантулници се чудят как да измъкнат пари.