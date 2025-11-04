Българският флаг отново ще развее над Антарктида

Президентът Румен Радев връчи българския национален трибагреник на участниците в 34-ата антарктическа експедиция, предаде репортер на БГНЕС.

На официална церемония в Гербовата зала на президентството знамето бе прието от проф. Христо Пимпирев, ръководител на експедицията и дългогодишен директор на Българския антарктически институт.

„Националният флаг е символ на духа, волята и научния принос на България на Ледения континент,“ подчерта президентът Радев по време на церемонията.

Българските полярници ще заминат за Антарктида в следващите седмици, за да продължат научните изследвания на базата „Свети Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

„Тази експедиция е поредното доказателство, че българската наука и смелост нямат граници,“ заяви проф. Пимпирев, след като прие знамето.

Символичното връчване на флага бележи началото на новия антарктически сезон и продължава традицията, според която всяка българска експедиция тръгва към Южния полюс под националния трибагреник.