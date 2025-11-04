НА ЖИВО
          Българският флаг отново ще развее над Антарктида

          Президентът Румен Радев връчи българския национален трибагреник на участниците в 34-ата антарктическа експедиция, предаде репортер на БГНЕС.

          На официална церемония в Гербовата зала на президентството знамето бе прието от проф. Христо Пимпирев, ръководител на експедицията и дългогодишен директор на Българския антарктически институт.

          „Националният флаг е символ на духа, волята и научния принос на България на Ледения континент,“ подчерта президентът Радев по време на церемонията.

          Българските полярници ще заминат за Антарктида в следващите седмици, за да продължат научните изследвания на базата „Свети Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

          „Тази експедиция е поредното доказателство, че българската наука и смелост нямат граници,“ заяви проф. Пимпирев, след като прие знамето.

          Символичното връчване на флага бележи началото на новия антарктически сезон и продължава традицията, според която всяка българска експедиция тръгва към Южния полюс под националния трибагреник.

          

          1. Българският флаг отново ще развее над Антарктида!
            Браво!!!
            Г-н Радев, Българският флаг отново ще развее над Антарктида! Постарайте се този флаг да се вее и за напред навред в България!!! Посичат едни след други корените на България и на нашата Независимост! Това го прави ФАС- Фашизирано Англосаксонско Сборище в ЕК !!! Това е акт на война спрямо България! Явен тероризъм чрез поставени лица от тях в съюз с родни отявлени престъпници!!!

