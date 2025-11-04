БФС реши кой ще ръководи Левски – ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 15-ия кръг в Първа лига. „Гвоздеят“ в програмата е предстоящото дерби между Левски и ЦСКА, поверено на Радослав Гидженов. В екипа не попадна Георги Кабаков, който след изтичане на наказанието му, бе пратен на Спартак Варна – Септември.

Останалите популярни арбитри в бригадата за Вечното дерби са младият Мариян Гребенчарски и опитните Никола Попов и Валентин Железов. Последните двама са на ВАР, а 28-годишният им колега ще бъде четвърти съдия.

Първият сблъсък за сезона между Левски и ЦСКА е насрочен за 8 ноември, събота от 15:00 часа.



7 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПФК Септември Сф



ГС:

Георги Николов Кабаков

АС1:

Мартин Веселинов Маргаритов

АС2:

Мартин Емилов Венев

4-ТИ:

Георги Петров Стоянов

ВАР:

Валентин Станчев Железов

АВАР:

Владимир Вълков Вълков



СН:

Георги Василев Йорданов





7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919



ГС:

Станимир Лозанов Тренчев

АС1:

Тодор Василев Вуков

АС2:

Марин Иванов Бонев

4-ТИ:

Тодор Недялков Киров

ВАР:

Георги Димитров Давидов

АВАР:

Михаел Петков Павлов



СН:

Цветан Кръстев Кръстев





8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Ботев Враца



ГС:

Стоян Панталеев Арсов

АС1:

Петър Велизаров Митрев

АС2:

Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:

Мартин Иванов Марков

ВАР:

Венцислав Георгиев Митрев

АВАР:

Ивайло Красимиров Ненков



СН:

Николай Йорданов Колев





8 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Левски – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД



ГС:

Радослав Петров Гидженов

АС1:

Мирослав Максимов Иванов

АС2:

Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ:

Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР:

Никола Антонов Попов

АВАР:

Валентин Станчев Железов



СН:

Станислав Георгиев Тодоров





8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Берое – Стара Загора



ГС:

Георги Милков Гинчев

АС1:

Илиян Петров Капарашев

АС2:

Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:

Васил Петров Минев

ВАР:

Волен Валентинов Чинков

АВАР:

Станимир Георгиев Тодоров



СН:

Георги Владимиров Игнатов





9 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Монтана 1921



ГС:

Никола Антонов Попов

АС1:

Георги Пламенов Тодоров

АС2:

Драгомир Руменов Милев

4-ТИ:

Венцислав Георгиев Митрев

ВАР:

Стоян Панталеев Арсов

АВАР:

Мартин Иванов Марков



СН:

Крум Добринов Стоилов





9 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД



ГС:

Димитър Димитров Димитров

АС1:

Дарин Василев Иванов

АС2:

Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ:

Геро Георгиев Писков

ВАР:

Кристиян Николов Колев

АВАР:

Денислав Йорданов Сталев



СН:

Стоян Маринов Алексиев





9 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924



ГС:

Волен Валентинов Чинков

АС1:

Дениз Пиринов Соколов

АС2:

Иво Николаев Колев

4-ТИ:

Георги Георгиев Спасов

ВАР:

Драгомир Димитров Драганов

АВАР:

Кристиян Младенов Тодоров



СН:

Ахмед Яшар Ахмед