БФС реши кой ще ръководи Левски – ЦСКА

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 15-ия кръг в Първа лига. „Гвоздеят“ в програмата е предстоящото дерби между Левски и ЦСКА, поверено на Радослав Гидженов. В екипа не попадна Георги Кабаков, който след изтичане на наказанието му, бе пратен на Спартак Варна – Септември.
Останалите популярни арбитри в бригадата за Вечното дерби са младият Мариян Гребенчарски и опитните Никола Попов и Валентин Железов. Последните двама са на ВАР, а 28-годишният им колега ще бъде четвърти съдия.
Първият сблъсък за сезона между Левски и ЦСКА е насрочен за 8 ноември, събота от 15:00 часа.
7 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПФК Септември Сф
ГС:
Георги Николов Кабаков
АС1:
Мартин Веселинов Маргаритов
АС2:
Мартин Емилов Венев
4-ТИ:
Георги Петров Стоянов
ВАР:
Валентин Станчев Железов
АВАР:
Владимир Вълков Вълков
СН:
Георги Василев Йорданов
7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
ГС:
Станимир Лозанов Тренчев
АС1:
Тодор Василев Вуков
АС2:
Марин Иванов Бонев
4-ТИ:
Тодор Недялков Киров
ВАР:
Георги Димитров Давидов
АВАР:
Михаел Петков Павлов
СН:
Цветан Кръстев Кръстев
8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Ботев Враца
ГС:
Стоян Панталеев Арсов
АС1:
Петър Велизаров Митрев
АС2:
Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:
Мартин Иванов Марков
ВАР:
Венцислав Георгиев Митрев
АВАР:
Ивайло Красимиров Ненков
СН:
Николай Йорданов Колев
8 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Левски – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС:
Радослав Петров Гидженов
АС1:
Мирослав Максимов Иванов
АС2:
Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:
Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР:
Никола Антонов Попов
АВАР:
Валентин Станчев Железов
СН:
Станислав Георгиев Тодоров
8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Берое – Стара Загора
ГС:
Георги Милков Гинчев
АС1:
Илиян Петров Капарашев
АС2:
Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:
Васил Петров Минев
ВАР:
Волен Валентинов Чинков
АВАР:
Станимир Георгиев Тодоров
СН:
Георги Владимиров Игнатов
9 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Монтана 1921
ГС:
Никола Антонов Попов
АС1:
Георги Пламенов Тодоров
АС2:
Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:
Венцислав Георгиев Митрев
ВАР:
Стоян Панталеев Арсов
АВАР:
Мартин Иванов Марков
СН:
Крум Добринов Стоилов
9 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС:
Димитър Димитров Димитров
АС1:
Дарин Василев Иванов
АС2:
Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:
Геро Георгиев Писков
ВАР:
Кристиян Николов Колев
АВАР:
Денислав Йорданов Сталев
СН:
Стоян Маринов Алексиев
9 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:
Волен Валентинов Чинков
АС1:
Дениз Пиринов Соколов
АС2:
Иво Николаев Колев
4-ТИ:
Георги Георгиев Спасов
ВАР:
Драгомир Димитров Драганов
АВАР:
Кристиян Младенов Тодоров
СН:
Ахмед Яшар Ахмед