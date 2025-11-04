НА ЖИВО
          БФС реши кой ще ръководи Левски – ЦСКА

          В същото време след наказание в съдийския състав се завръща Георги Кабаков, който бе определен за арбитър на Спартак Варна - Септември

          Снимка: БГНЕС
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 15-ия кръг в Първа лига. „Гвоздеят“ в програмата е предстоящото дерби между Левски и ЦСКА, поверено на Радослав Гидженов. В екипа не попадна Георги Кабаков, който след изтичане на наказанието му, бе пратен на Спартак Варна – Септември.

          Останалите популярни арбитри в бригадата за Вечното дерби са младият Мариян Гребенчарски и опитните Никола Попов и Валентин Железов. Последните двама са на ВАР, а 28-годишният им колега ще бъде четвърти съдия. 

          Първият сблъсък за сезона между Левски и ЦСКА е насрочен за 8 ноември, събота от 15:00 часа. 

           
          7 ноември 2025 г., петък, 15:00 ч.
          ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 – ПФК Септември Сф
           
          ГС:
          Георги Николов Кабаков
          АС1:
          Мартин Веселинов Маргаритов
          АС2:
          Мартин Емилов Венев
          4-ТИ:
          Георги Петров Стоянов
          ВАР:
          Валентин Станчев Железов
          АВАР:
          Владимир Вълков Вълков
           
          СН:
          Георги Василев Йорданов
           
           
          7 ноември 2025 г., петък, 17:30 ч.
          ПФК Ботев АД – ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919
           
          ГС:
          Станимир Лозанов Тренчев
          АС1:
          Тодор Василев Вуков
          АС2:
          Марин Иванов Бонев
          4-ТИ:
          Тодор Недялков Киров
          ВАР:
          Георги Димитров Давидов
          АВАР:
          Михаел Петков Павлов
           
          СН:
          Цветан Кръстев Кръстев
           
           
          8 ноември 2025 г., събота, 12:00 ч.
          ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД – ПФК Ботев Враца
           
          ГС:
          Стоян Панталеев Арсов
          АС1:
          Петър Велизаров Митрев
          АС2:
          Красимир Владимиров Миланов
          4-ТИ:
          Мартин Иванов Марков
          ВАР:
          Венцислав Георгиев Митрев
          АВАР:
          Ивайло Красимиров Ненков
           
          СН:
          Николай Йорданов Колев
           
           
          8 ноември 2025 г., събота, 15:00 ч.
          ПФК Левски – ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
           
          ГС:
          Радослав Петров Гидженов
          АС1:
          Мирослав Максимов Иванов
          АС2:
          Георги Йорданов Дойнов
          4-ТИ:
          Мариян Георгиев Гребенчарски
          ВАР:
          Никола Антонов Попов
          АВАР:
          Валентин Станчев Железов
           
          СН:
          Станислав Георгиев Тодоров
           
           
          8 ноември 2025 г., събота, 18:00 ч.
          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Берое – Стара Загора
           
          ГС:
          Георги Милков Гинчев
          АС1:
          Илиян Петров Капарашев
          АС2:
          Мартин Тодоров Мачев
          4-ТИ:
          Васил Петров Минев
          ВАР:
          Волен Валентинов Чинков
          АВАР:
          Станимир Георгиев Тодоров
           
          СН:
          Георги Владимиров Игнатов
           
           
          9 ноември 2025 г., неделя, 12:30 ч.
          ПФК Славия 1913 – ПФК Монтана 1921
           
          ГС:
          Никола Антонов Попов
          АС1:
          Георги Пламенов Тодоров
          АС2:
          Драгомир Руменов Милев
          4-ТИ:
          Венцислав Георгиев Митрев
          ВАР:
          Стоян Панталеев Арсов
          АВАР:
          Мартин Иванов Марков
           
          СН:
          Крум Добринов Стоилов
           
           
          9 ноември 2025 г., неделя, 15:00 ч.
          ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 – ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
           
          ГС:
          Димитър Димитров Димитров
          АС1:
          Дарин Василев Иванов
          АС2:
          Марио Георгиев Данаилов
          4-ТИ:
          Геро Георгиев Писков
          ВАР:
          Кристиян Николов Колев
          АВАР:
          Денислав Йорданов Сталев
           
          СН:
          Стоян Маринов Алексиев
           
           
          9 ноември 2025 г., неделя, 17:30 ч.
          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Арда Кърджали 1924
           
          ГС:
          Волен Валентинов Чинков
          АС1:
          Дениз Пиринов Соколов
          АС2:
          Иво Николаев Колев
          4-ТИ:
          Георги Георгиев Спасов
          ВАР:
          Драгомир Димитров Драганов
          АВАР:
          Кристиян Младенов Тодоров
           
          СН:
          Ахмед Яшар Ахмед

