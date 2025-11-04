Битката за ЕС: Зеленски, Санду и Вучич представят амбициите си в Брюксел

Разширяването на Европейския съюз остава стратегически приоритет, но въпросът кой напредва и кой изостава продължава да разделя мненията между Европейската комисия и страните кандидатки.

Днес лидерите на Украйна, Молдова и Западните Балкани ще се включат в специално събитие на живо в Брюксел, организирано от „Евронюз“, за да представят напредъка по своите кандидатури за членство в ЕС в решаващ геополитически момент.

Към тях ще се присъедини и комисарката по разширяването на ЕС Марта Кос, която именно днес представя първия си доклад за напредъка на страните кандидатки.

В проектодоклада се подчертава, че преговорите с Албания са достигнали „безпрецедентен импулс“ тази година, като подготовката за откриването на последния клъстер е „в напреднала фаза“ и може да приключи до края на годината.

Що се отнася до Черна гора, документът отчита, че ако страната поддържа текущото темпо на реформите, тя е „на път да постигне амбициозната си цел“ – започване на преговори за присъединяване до края на 2026 г.

„Неотдавнашните негативни тенденции в борбата с корупцията трябва да бъдат обърнати и темпото на реформите ускорено, ако Украйна иска да постигне целта си за приключване на преговорите до края на 2028 г.“, се казва още в доклада.



За Молдова Европейската комисия оценява, че целта за приключване на преговорите до 2028 г. е „амбициозна, но постижима“, при условие че реформите бъдат ускорени.

Сърбия, от своя страна, трябва да положи усилия за по-тясно съгласуване с общата външна и сигурностна политика на ЕС, като според доклада Белград трябва „спешно да обърне тенденцията на отстъпление“ в редица области.

За Северна Македония документът отчита, че страната „не е предприела решителни стъпки“ през тази година, за да ускори процеса на европейска интеграция.

Събитието в Брюксел започва в 15:00 ч. българско време и се очаква да даде по-ясна картина за бъдещето на разширяването на Европейския съюз.