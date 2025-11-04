НА ЖИВО
          Битката за ЕС: Зеленски, Санду и Вучич представят амбициите си в Брюксел

          Снимка: European Commission Website
          Разширяването на Европейския съюз остава стратегически приоритет, но въпросът кой напредва и кой изостава продължава да разделя мненията между Европейската комисия и страните кандидатки.

          Днес лидерите на Украйна, Молдова и Западните Балкани ще се включат в специално събитие на живо в Брюксел, организирано от „Евронюз“, за да представят напредъка по своите кандидатури за членство в ЕС в решаващ геополитически момент.

          Към тях ще се присъедини и комисарката по разширяването на ЕС Марта Кос, която именно днес представя първия си доклад за напредъка на страните кандидатки.

          В проектодоклада се подчертава, че преговорите с Албания са достигнали „безпрецедентен импулс“ тази година, като подготовката за откриването на последния клъстер е „в напреднала фаза“ и може да приключи до края на годината.

          Що се отнася до Черна гора, документът отчита, че ако страната поддържа текущото темпо на реформите, тя е „на път да постигне амбициозната си цел“ – започване на преговори за присъединяване до края на 2026 г.

          „Неотдавнашните негативни тенденции в борбата с корупцията трябва да бъдат обърнати и темпото на реформите ускорено, ако Украйна иска да постигне целта си за приключване на преговорите до края на 2028 г.“, се казва още в доклада.

          За Молдова Европейската комисия оценява, че целта за приключване на преговорите до 2028 г. е „амбициозна, но постижима“, при условие че реформите бъдат ускорени.

          Сърбия, от своя страна, трябва да положи усилия за по-тясно съгласуване с общата външна и сигурностна политика на ЕС, като според доклада Белград трябва „спешно да обърне тенденцията на отстъпление“ в редица области.

          За Северна Македония документът отчита, че страната „не е предприела решителни стъпки“ през тази година, за да ускори процеса на европейска интеграция.

          Събитието в Брюксел започва в 15:00 ч. българско време и се очаква да даде по-ясна картина за бъдещето на разширяването на Европейския съюз.

          Политика

          Брюксел похвали Украйна, но порицава Грузия за отстъпление от демокрацията

          Георги Петров -
          Европейската комисия потвърди подкрепата си за напредъка на Украйна и Молдова в процеса на присъединяване към Европейския съюз, но отправи остра критика към Грузия...
          Икономика

          Домбровскис: Дигиталното евро допълва, а не замества парите в брой

          Георги Петров -
          Дигиталното евро ще допълва, а няма да замества парите в брой. Това заяви еврокомисарят Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция в София с...
          Общество

          Украинецът, обвинен за взрива на „Северен поток", обяви гладна стачка

          Никола Павлов -
          Украинският гражданин Сергий Кузнецов, задържан в Италия по искане на Германия заради предполагаема роля в взривяването на газопровода „Северен поток", е обявил гладна стачка,...

