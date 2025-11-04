НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Битката за Покровск

          0
          41
          Битката за Покровск
          Битката за Покровск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската и украинската армии продължават ожесточените боеве за агломерацията Покровск – Мирноград. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не изоставят опитите си за контраатака на северния фланг на фронта, докато руските войски нанасят масирани удари и се придвижват се по-напред в чертите на града, пише „Рибар“.

          - Реклама -

          От Telegram канала отбелязват няколко по-големи битки:

          На линията Шахово-Ново Шахово украинските формирования провеждат контраатаки южно от кариерите. На север остава широка „сива зона“, където малки украински групи се опитват да блокират подразделения на руските въоръжени сили, действащи тук след пробива към Кучеров Яр и Золоти Колодец.

          Ожесточените боеве за Родинское продължават. Въпреки предишните съобщения за пълен руски контрол над града и настъпление към Гришино, активната руска въздушна дейност показва наличието на украински сили в границите на града.

          Едновременно продължава и щурмът на руската армия срещу Мирноград. В града навлизат бронирани групи на техника с „мангали“ (защитна надстройка от арматура и мрежа – бел.ред.), подкрепяйки настъплението на щурмовите части. ВСУ нанася въздушни удари по струпванията на бронирана техника, но това само забавя настъплението.

          В Покровск зоната на контрол на руските въоръжени сили постепенно се разширява, въпреки че градът все още е далеч от пълното му разчистване. При сегашните условия и двете страни действат в малки, разпръснати групи, а градът остава де факто „сива зона“ с неравномерен контрол.

          Операцията на ВСУ за отрязване на проникването към Золотий Колодец се оказа неуспешна и на пръв поглед не повлия съществено на темпото на атаката срещу Покровск и Мирноград.

          Украинските части достигнаха бившата си укрепителна линия по линията Ивановка-Панкивка и не успяха да я пробият, като държат само Шахово, където се водят продължителни боеве.

          Руската и украинската армии продължават ожесточените боеве за агломерацията Покровск – Мирноград. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не изоставят опитите си за контраатака на северния фланг на фронта, докато руските войски нанасят масирани удари и се придвижват се по-напред в чертите на града, пише „Рибар“.

          - Реклама -

          От Telegram канала отбелязват няколко по-големи битки:

          На линията Шахово-Ново Шахово украинските формирования провеждат контраатаки южно от кариерите. На север остава широка „сива зона“, където малки украински групи се опитват да блокират подразделения на руските въоръжени сили, действащи тук след пробива към Кучеров Яр и Золоти Колодец.

          Ожесточените боеве за Родинское продължават. Въпреки предишните съобщения за пълен руски контрол над града и настъпление към Гришино, активната руска въздушна дейност показва наличието на украински сили в границите на града.

          Едновременно продължава и щурмът на руската армия срещу Мирноград. В града навлизат бронирани групи на техника с „мангали“ (защитна надстройка от арматура и мрежа – бел.ред.), подкрепяйки настъплението на щурмовите части. ВСУ нанася въздушни удари по струпванията на бронирана техника, но това само забавя настъплението.

          В Покровск зоната на контрол на руските въоръжени сили постепенно се разширява, въпреки че градът все още е далеч от пълното му разчистване. При сегашните условия и двете страни действат в малки, разпръснати групи, а градът остава де факто „сива зона“ с неравномерен контрол.

          Операцията на ВСУ за отрязване на проникването към Золотий Колодец се оказа неуспешна и на пръв поглед не повлия съществено на темпото на атаката срещу Покровск и Мирноград.

          Украинските части достигнаха бившата си укрепителна линия по линията Ивановка-Панкивка и не успяха да я пробият, като държат само Шахово, където се водят продължителни боеве.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Генщабът на полската армия: Русия разпалва антиукраински настроения в Полша

          Иван Христов -
          Генералният щаб на полските въоръжени сили обяви, че в контекста на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, психологическите операции срещу украинците са...
          Война

          Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море при Сочи

          Иван Христов -
          Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили, който преди това е излетял от база във Великобритания, е прелетял над Черно море и след...
          Война

          Русия и Китай се договориха да затвърдят сътрудничеството в световната политика и икономиката

          Иван Христов -
          Русия и Китай издадоха съвместни изявления по няколко ключови въпроса в двустранните отношения и глобалната ситуация, според комюнике след 30-ата редовна среща на правителствените...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions