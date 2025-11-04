Битката за Покровск

Руската и украинската армии продължават ожесточените боеве за агломерацията Покровск – Мирноград. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не изоставят опитите си за контраатака на северния фланг на фронта, докато руските войски нанасят масирани удари и се придвижват се по-напред в чертите на града, пише „Рибар“.

- Реклама -

От Telegram канала отбелязват няколко по-големи битки:

На линията Шахово-Ново Шахово украинските формирования провеждат контраатаки южно от кариерите. На север остава широка „сива зона“, където малки украински групи се опитват да блокират подразделения на руските въоръжени сили, действащи тук след пробива към Кучеров Яр и Золоти Колодец.

Ожесточените боеве за Родинское продължават. Въпреки предишните съобщения за пълен руски контрол над града и настъпление към Гришино, активната руска въздушна дейност показва наличието на украински сили в границите на града.

Едновременно продължава и щурмът на руската армия срещу Мирноград. В града навлизат бронирани групи на техника с „мангали“ (защитна надстройка от арматура и мрежа – бел.ред.), подкрепяйки настъплението на щурмовите части. ВСУ нанася въздушни удари по струпванията на бронирана техника, но това само забавя настъплението.

В Покровск зоната на контрол на руските въоръжени сили постепенно се разширява, въпреки че градът все още е далеч от пълното му разчистване. При сегашните условия и двете страни действат в малки, разпръснати групи, а градът остава де факто „сива зона“ с неравномерен контрол.

Операцията на ВСУ за отрязване на проникването към Золотий Колодец се оказа неуспешна и на пръв поглед не повлия съществено на темпото на атаката срещу Покровск и Мирноград.

Украинските части достигнаха бившата си укрепителна линия по линията Ивановка-Панкивка и не успяха да я пробият, като държат само Шахово, където се водят продължителни боеве.