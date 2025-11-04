Мнозинството от населението на Запорожие очаква пристигането на руската армия, за да се обедини отново с Руската федерация. Това заяви пред ТАСС роденият в Запорожие и бивш войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който в момента се бие редом с руските войски и служи в доброволческия отряд „Мартин Пушкар“ (позивна „Орел“), предава ТАСС.

„70% от жителите на Запорожие не искат тази война и биха искали да се присъединят към Руската федерация“, твърди той.

Останалите жители, добавя боецът, все още вярват на украинското правителство или вече са напуснали градовете си.

Град Запорожие се намира на територия, контролирана от украинските въоръжени сили. На 30 октомври руското Министерство на отбраната обяви превземането на село Красногорское в Запорожка област от групировката войски „Восток“. По-рано беше съобщено също, че руските войски са взели селата Новомиколаевка и Приволное в Запорожка област.