НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Бивш боец от ВСУ: Мнозинството от жителите на Запорожие очакват пристигането на руската армия

          0
          12
          Запорожие - табела
          Запорожие - табела
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Мнозинството от населението на Запорожие очаква пристигането на руската армия, за да се обедини отново с Руската федерация. Това заяви пред ТАСС роденият в Запорожие и бивш войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който в момента се бие редом с руските войски и служи в доброволческия отряд „Мартин Пушкар“ (позивна „Орел“), предава ТАСС.

          - Реклама -

          „70% от жителите на Запорожие не искат тази война и биха искали да се присъединят към Руската федерация“, твърди той.

          Останалите жители, добавя боецът, все още вярват на украинското правителство или вече са напуснали градовете си.

          Град Запорожие се намира на територия, контролирана от украинските въоръжени сили. На 30 октомври руското Министерство на отбраната обяви превземането на село Красногорское в Запорожка област от групировката войски „Восток“. По-рано беше съобщено също, че руските войски са взели селата Новомиколаевка и Приволное в Запорожка област.

          Мнозинството от населението на Запорожие очаква пристигането на руската армия, за да се обедини отново с Руската федерация. Това заяви пред ТАСС роденият в Запорожие и бивш войник от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), който в момента се бие редом с руските войски и служи в доброволческия отряд „Мартин Пушкар“ (позивна „Орел“), предава ТАСС.

          - Реклама -

          „70% от жителите на Запорожие не искат тази война и биха искали да се присъединят към Руската федерация“, твърди той.

          Останалите жители, добавя боецът, все още вярват на украинското правителство или вече са напуснали градовете си.

          Град Запорожие се намира на територия, контролирана от украинските въоръжени сили. На 30 октомври руското Министерство на отбраната обяви превземането на село Красногорское в Запорожка област от групировката войски „Восток“. По-рано беше съобщено също, че руските войски са взели селата Новомиколаевка и Приволное в Запорожка област.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Катар заплаши да спре газа за Европа

          Пламена Ганева -
          Катар отправи остро предупреждение към Европейския съюз: ако не бъде смекчена директивата CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), страната може да прекрати доставките на...
          Война

          Полша създава собствена „стена от дронове“ без да чака ЕС

          Иван Христов -
          Полша възнамерява да започне разработването на национална система за борба с дронове в рамките на няколко месеца, без да чака прилагането на инициативата на...
          Война

          Русия нанесе „съкрушителен удар“ по енергетиката на Украйна

          Иван Христов -
          Руската армия предприе нови атаки срещу енергийната инфраструктура в Одеска област, оставяйки украинците без ток, съобщи Министерството на енергетиката на страната, цитирано от УНИАН. „Продължават...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions