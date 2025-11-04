НА ЖИВО
          Бившият началник на украинското външно разузнаване: Украйна загуби темп в производството на ракети: от 1000 сега са 70

          Николай Маломуж
          Николай Маломуж
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна е загубила темп в производството си на ракети, като е съкратила няколко програми преди пълномащабното нахлуване на Русия. Това заяви Николай Маломуж, бивш началник на украинската служба за външно разузнаване и армейски генерал, в ефира на украинския „Канал 24“.

          „От началото на войната започна да се повдига въпросът за спешното използване на конструкторските бюра „Луч“, „Южное“ и други, които могат да произвеждат ракети с обхват до 3000 км. Президентът многократно е заявявал, че сме готови да произведем до 1000 бройки, но все още нямаме това. Говорим за 70. Имаме определена линия ракети, но все още се борим да ги увеличим мащаба“, казва Маломуж.

          Той смята, че Киев трябва да обедини собствените си възможности, финансови ресурси и компоненти от западните партньори, което ще позволи бързо увеличаване на броя на ракетите, произведени в Украйна.

          „Това ще отвори перспективата за производство не на 70, а на хиляда на всеки шест месеца до година. Капацитетът и системната практика на Украйна правят това възможно. Тази модернизация е „Фламинго“, същите типове, които съществуваха преди. Говорим и за други системи за далечен обсег с балистични възможности“, добави Маломуж.

