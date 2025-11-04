НА ЖИВО
          Близо 200 автомобила преминаха от България към Румъния веднага при отварянето на Дунав мост при Русе – Гюргево за леки коли

          Снимка: БГНЕС
          Близо 200 автомобила преминаха през граничния преход Дунав мост при Русе – Гюргево от България към Румъния в последния час, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който е на място.

          Припомняме, че съоръжението бе отворено за движение на леки и лекотоварни автомобили до 3.5 тона с половин час по-рано от предвиденото. Така точно в 20.30 ч. движението през моста бе пуснато, като първо се пропускаха автомобилите от Румъния към България, тъй като в северната ни съседка имаше по-големи опашки от изчакващи коли. По искане на Драганов всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението, бяха отворени на моменти, така че да няма забавяне при преминаване през съоръжението.

          За по-малко от 50 минути от Агенция „Митници“ бяха обработени точно 182 автомобила, обясни областният управител. Той поясни и че към момента е въведен т. нар. принцип на адаптивно управление, т.е. с предимство се пропускат автомобилите, където те са повече. На този етап средно времетраенето на коридорите за преминаване във всяка от двете посоки е около 20 – 25 минути.  

          Колкото до тежкотоварния трафик, камионите се предвижда да бъдат пуснати през Дунав мост утре сутринта в 09.00 часа. За тях също всички 4 трасета на изход от България ще бъдат отворени. Властите са в готовност да съдействат и за сортиране на трафика. При намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция „Митници“ ще се пусне и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Такава мярка беше приложена и снощи, за да се даде възможност на повече камиони да напуснат страната. Към момента по паркингите в Русе има около 200 – 240 камиона.  

          Същевременно 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция „Гранична полиция“ продължават да са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско. Също така камионите над 3.5 тона предстои да се спират в района между гара Бяла и град Бяла, като е въведен режим за тяхното поетапно пропускане към Русе. Тежкотоварният трафик в момента се спира и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Движението към Русе се регулира и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра.

          - Реклама -

