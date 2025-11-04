НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Близо 60% от българите са били пред бърнаут, показва европейско проучване

          0
          11
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Мащабно здравно изследване, обхващащо 22 държави и 27 000 участници, разкрива тревожни тенденции сред българите. Въпреки че 80% от анкетираните у нас се определят като хора в добро психично здраве, близо 60% признават, че са били на ръба на бърнаут – състояние на емоционално и физическо изтощение.

          - Реклама -

          Голяма част от хората у нас борят стреса по нездравословен начин – чрез тютюнопушене, алкохол и преяждане, показват данните от проучването.

          Изследването отчита още, че едва 19% от българите посещават всички профилактични прегледи, докато 34% изобщо не се възползват от тях, смятайки, че нямат нужда.

          „Най-важното е да повишим здравната култура на българина, да го мотивираме да ходи на профилактични прегледи. Много е важно тази култура да се пренесе в семейството – децата да разбират, че здравето е ценност“, коментира проф. Георги Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, пред Нова нюз.

          От своя страна клиничният психолог д-р Велислава Донкина подчертава нуждата от активна държавна политика в областта на психичното здраве:

          „Това проучване алармира за пореден път, че държавата трябва да се включи адекватно в тази грижа, защото тя тотално отсъства. Ние нямаме работещи системи и трябва да работим за съзряване на обществото“, заяви тя.

          Изследването е най-голямото по рода си здравно проучване в Европа, като акцентът му е върху психичното и превантивното здраве, начина на живот и здравната култура на гражданите.

          Мащабно здравно изследване, обхващащо 22 държави и 27 000 участници, разкрива тревожни тенденции сред българите. Въпреки че 80% от анкетираните у нас се определят като хора в добро психично здраве, близо 60% признават, че са били на ръба на бърнаут – състояние на емоционално и физическо изтощение.

          - Реклама -

          Голяма част от хората у нас борят стреса по нездравословен начин – чрез тютюнопушене, алкохол и преяждане, показват данните от проучването.

          Изследването отчита още, че едва 19% от българите посещават всички профилактични прегледи, докато 34% изобщо не се възползват от тях, смятайки, че нямат нужда.

          „Най-важното е да повишим здравната култура на българина, да го мотивираме да ходи на профилактични прегледи. Много е важно тази култура да се пренесе в семейството – децата да разбират, че здравето е ценност“, коментира проф. Георги Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, пред Нова нюз.

          От своя страна клиничният психолог д-р Велислава Донкина подчертава нуждата от активна държавна политика в областта на психичното здраве:

          „Това проучване алармира за пореден път, че държавата трябва да се включи адекватно в тази грижа, защото тя тотално отсъства. Ние нямаме работещи системи и трябва да работим за съзряване на обществото“, заяви тя.

          Изследването е най-голямото по рода си здравно проучване в Европа, като акцентът му е върху психичното и превантивното здраве, начина на живот и здравната култура на гражданите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Делото Коцев: Адвокатът Кателиев също иска спиране на разследването

          Пламена Ганева -
          Адвокатът на общинския съветник Йордан Кателиев – Ивайло Костов – поиска прекратяване на производството по делото на КПК, след като днес на него и...
          България

          Шахматен скандал: България пред изолация от ФИДЕ

          Пламена Ганева -
          Българските шахматисти може да загубят правото си да участват в международни състезания, след като Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) изпрати официално писмо до спортния...
          Крими

          Съдът задържа мъж, заплашвал с нож трима непълнолетни в София

          Георги Петров -
          Софийският районен съд задържа под стража 32-годишен мъж, който е размахвал нож срещу непълнолетни в столичния квартал „Надежда“. Мярката е взета по искане на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions