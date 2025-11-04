Близо 60% от българите са били пред бърнаут, показва европейско проучване

Мащабно здравно изследване, обхващащо 22 държави и 27 000 участници, разкрива тревожни тенденции сред българите. Въпреки че 80% от анкетираните у нас се определят като хора в добро психично здраве, близо 60% признават, че са били на ръба на бърнаут – състояние на емоционално и физическо изтощение.

Голяма част от хората у нас борят стреса по нездравословен начин – чрез тютюнопушене, алкохол и преяждане, показват данните от проучването.

Изследването отчита още, че едва 19% от българите посещават всички профилактични прегледи, докато 34% изобщо не се възползват от тях, смятайки, че нямат нужда.

„Най-важното е да повишим здравната култура на българина, да го мотивираме да ходи на профилактични прегледи. Много е важно тази култура да се пренесе в семейството – децата да разбират, че здравето е ценност“, коментира проф. Георги Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, пред Нова нюз.



От своя страна клиничният психолог д-р Велислава Донкина подчертава нуждата от активна държавна политика в областта на психичното здраве:

„Това проучване алармира за пореден път, че държавата трябва да се включи адекватно в тази грижа, защото тя тотално отсъства. Ние нямаме работещи системи и трябва да работим за съзряване на обществото“, заяви тя.



Изследването е най-голямото по рода си здравно проучване в Европа, като акцентът му е върху психичното и превантивното здраве, начина на живот и здравната култура на гражданите.



