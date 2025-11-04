НА ЖИВО
          Богомил Николов: Тенденцията у нас е за намаляване на конкуренцията във всички сектори

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Структурата на пазара е тази, която прави хората богати или бедни. Тенденцията е за намаляване на конкуренцията във всички сектори.“

          Това каза изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Изпълнителният директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“ коментира тема за предстоящия черен петък. Той посочи, че потребителите трябва да бъдат внимателни при пазаруване. Обясни, че е добре хората да правят планирани покупки и предварително да следят за движението на цените, както и да не се лъжат по намаляването на процентите.

          „Ако човек си е направил предварително проучване и е следил цените на стоките, които иска да вземе, то трудно някой ще го излъже“, заяви още гостът.

