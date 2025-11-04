НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Брюксел похвали Украйна, но порицава Грузия за отстъпление от демокрацията

          1
          38
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейската комисия потвърди подкрепата си за напредъка на Украйна и Молдова в процеса на присъединяване към Европейския съюз, но отправи остра критика към Грузия заради „сериозен отстъп в демократичното развитие“.

          - Реклама -

          В годишния доклад за разширяването комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос призова блока да продължи с усилията за интеграция на Украйна, като подчерта, че войната на Русия е засилила стратегическата необходимост от разширяване на ЕС.

          „На фона на предизвикателствата, породени от агресивната война на Русия, Украйна демонстрира своята ангажираност към пътя към ЕС, като напредва с ключови реформи. Ще бъде от съществено значение да се поддържа този темп и да се предотврати всякакъв риск от отстъпление, по-специално в борбата с корупцията“, заяви Кос, цитирана от АФП.

          Брюксел настоява преговорите с Украйна и Молдова да продължат, въпреки че унгарският премиер Виктор Орбан — известен с близките си отношения с Москва — блокира напредъка на Киев.

          Кос подчерта, че 2026–2028 г. ще бъдат решаващи за държавите кандидатки.

          • Черна гора цели приключване на преговорите до края на 2026 г.,
          • Албания — до 2027 г.,
          • Украйна и Молдова — до 2028 г.

          „Следващата година ще бъде моментът на истината за всички кандидатки“, заяви еврокомисарят.

          Докладът обаче е крайно критичен към Грузия, където според Комисията правителството предприема репресии срещу опозицията и се ориентира към Москва, въпреки силната проевропейска подкрепа сред гражданите.

          „В Грузия ситуацията се е влошила рязко, със сериозен отстъп в демократичното развитие. Комисията счита Грузия за страна кандидатка само на думи“, коментира Кос.

          Темпото на реформите в Сърбия също се е забавило значително, въпреки уверенията на Белград, че остава ангажиран с европейския път.

          Европейската комисия планира да въведе по-строги гаранции в бъдещите договори за присъединяване, така че новите членове да не могат да се отклоняват от демократичните принципи, както се случи с някои държави като Унгария.

          Освен това Брюксел обмисля да ограничи правото на вето за новите страни членки в областта на външната политика в първите години след присъединяването им, за да се избегнат блокажи в решенията на ЕС.

          Европейската комисия потвърди подкрепата си за напредъка на Украйна и Молдова в процеса на присъединяване към Европейския съюз, но отправи остра критика към Грузия заради „сериозен отстъп в демократичното развитие“.

          - Реклама -

          В годишния доклад за разширяването комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос призова блока да продължи с усилията за интеграция на Украйна, като подчерта, че войната на Русия е засилила стратегическата необходимост от разширяване на ЕС.

          „На фона на предизвикателствата, породени от агресивната война на Русия, Украйна демонстрира своята ангажираност към пътя към ЕС, като напредва с ключови реформи. Ще бъде от съществено значение да се поддържа този темп и да се предотврати всякакъв риск от отстъпление, по-специално в борбата с корупцията“, заяви Кос, цитирана от АФП.

          Брюксел настоява преговорите с Украйна и Молдова да продължат, въпреки че унгарският премиер Виктор Орбан — известен с близките си отношения с Москва — блокира напредъка на Киев.

          Кос подчерта, че 2026–2028 г. ще бъдат решаващи за държавите кандидатки.

          • Черна гора цели приключване на преговорите до края на 2026 г.,
          • Албания — до 2027 г.,
          • Украйна и Молдова — до 2028 г.

          „Следващата година ще бъде моментът на истината за всички кандидатки“, заяви еврокомисарят.

          Докладът обаче е крайно критичен към Грузия, където според Комисията правителството предприема репресии срещу опозицията и се ориентира към Москва, въпреки силната проевропейска подкрепа сред гражданите.

          „В Грузия ситуацията се е влошила рязко, със сериозен отстъп в демократичното развитие. Комисията счита Грузия за страна кандидатка само на думи“, коментира Кос.

          Темпото на реформите в Сърбия също се е забавило значително, въпреки уверенията на Белград, че остава ангажиран с европейския път.

          Европейската комисия планира да въведе по-строги гаранции в бъдещите договори за присъединяване, така че новите членове да не могат да се отклоняват от демократичните принципи, както се случи с някои държави като Унгария.

          Освен това Брюксел обмисля да ограничи правото на вето за новите страни членки в областта на външната политика в първите години след присъединяването им, за да се избегнат блокажи в решенията на ЕС.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марта Кос: Северна Македония трябва да впише българите в Конституцията

          Георги Петров -
          Еврокомисарката по разширяването Марта Кос заяви пред Комисията по външни работи на Европейския парламент (AFET), че Северна Македония не е предприела решителни стъпки по...
          Правосъдие

          8 години затвор за мъж, изнудвал и заплашвал с насилие семейства в Ловеч

          Георги Петров -
          Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на общо 8 години лишаване от свобода при строг режим за серия от тежки престъпления, сред...
          Политика

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Румъния на 5 ноември

          Георги Петров -
          На 5 ноември румънският президент Никушор Дан ще приеме генералния секретар на НАТО Марк Рюте в двореца Котрочени в Букурещ. Това ще бъде първото...

          1 коментар

          1. На Грузия никой не може да й се опре! Грузинците са потомци на Сталин и имат чест и достойнство! Браво Грузия! Техният премиер Кобахидзе преди дни беше в Китай! Следя нещата в Грузия !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions