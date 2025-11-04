Брюксел похвали Украйна, но порицава Грузия за отстъпление от демокрацията

Европейската комисия потвърди подкрепата си за напредъка на Украйна и Молдова в процеса на присъединяване към Европейския съюз, но отправи остра критика към Грузия заради „сериозен отстъп в демократичното развитие“.

В годишния доклад за разширяването комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос призова блока да продължи с усилията за интеграция на Украйна, като подчерта, че войната на Русия е засилила стратегическата необходимост от разширяване на ЕС.

„На фона на предизвикателствата, породени от агресивната война на Русия, Украйна демонстрира своята ангажираност към пътя към ЕС, като напредва с ключови реформи. Ще бъде от съществено значение да се поддържа този темп и да се предотврати всякакъв риск от отстъпление, по-специално в борбата с корупцията“, заяви Кос, цитирана от АФП.



Брюксел настоява преговорите с Украйна и Молдова да продължат, въпреки че унгарският премиер Виктор Орбан — известен с близките си отношения с Москва — блокира напредъка на Киев.

Кос подчерта, че 2026–2028 г. ще бъдат решаващи за държавите кандидатки.

Черна гора цели приключване на преговорите до края на 2026 г. ,

цели приключване на преговорите до , Албания — до 2027 г. ,

— до , Украйна и Молдова — до 2028 г.

„Следващата година ще бъде моментът на истината за всички кандидатки“, заяви еврокомисарят.



Докладът обаче е крайно критичен към Грузия, където според Комисията правителството предприема репресии срещу опозицията и се ориентира към Москва, въпреки силната проевропейска подкрепа сред гражданите.

„В Грузия ситуацията се е влошила рязко, със сериозен отстъп в демократичното развитие. Комисията счита Грузия за страна кандидатка само на думи“, коментира Кос.



Темпото на реформите в Сърбия също се е забавило значително, въпреки уверенията на Белград, че остава ангажиран с европейския път.

Европейската комисия планира да въведе по-строги гаранции в бъдещите договори за присъединяване, така че новите членове да не могат да се отклоняват от демократичните принципи, както се случи с някои държави като Унгария.

Освен това Брюксел обмисля да ограничи правото на вето за новите страни членки в областта на външната политика в първите години след присъединяването им, за да се избегнат блокажи в решенията на ЕС.