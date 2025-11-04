Европейската комисия потвърди подкрепата си за напредъка на Украйна и Молдова в процеса на присъединяване към Европейския съюз, но отправи остра критика към Грузия заради „сериозен отстъп в демократичното развитие“.
В годишния доклад за разширяването комисарят по разширяването на ЕС Марта Кос призова блока да продължи с усилията за интеграция на Украйна, като подчерта, че войната на Русия е засилила стратегическата необходимост от разширяване на ЕС.
Брюксел настоява преговорите с Украйна и Молдова да продължат, въпреки че унгарският премиер Виктор Орбан — известен с близките си отношения с Москва — блокира напредъка на Киев.
Кос подчерта, че 2026–2028 г. ще бъдат решаващи за държавите кандидатки.
Черна гора цели приключване на преговорите до края на 2026 г.,
Албания — до 2027 г.,
Украйна и Молдова — до 2028 г.
Докладът обаче е крайно критичен към Грузия, където според Комисията правителството предприема репресии срещу опозицията и се ориентира към Москва, въпреки силната проевропейска подкрепа сред гражданите.
Темпото на реформите в Сърбия също се е забавило значително, въпреки уверенията на Белград, че остава ангажиран с европейския път.
Европейската комисия планира да въведе по-строги гаранции в бъдещите договори за присъединяване, така че новите членове да не могат да се отклоняват от демократичните принципи, както се случи с някои държави като Унгария.
Освен това Брюксел обмисля да ограничи правото на вето за новите страни членки в областта на външната политика в първите години след присъединяването им, за да се избегнат блокажи в решенията на ЕС.
На Грузия никой не може да й се опре! Грузинците са потомци на Сталин и имат чест и достойнство! Браво Грузия! Техният премиер Кобахидзе преди дни беше в Китай! Следя нещата в Грузия !