Цончо Ганев: Бюджетът на лъжата ни загробва със заеми и унищожава малкия и средния бизнес

„Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес,“ заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане“, заместник-председател на Народното събрание, по повод публикувания от Министерството на финансите проектобюджет на държавата за 2026 г.
Ганев посочи, че неговата парламентарна група ще гласува категорично „против“ бюджета.
„Бюджет за еврозоната, не за българите“
Според Ганев проектът е съобразен изцяло с бъдещите политики в еврозоната, но това означава „загробване с дългове“.
Критика към данъчните промени
По повод увеличението на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, Ганев коментира, че това ще удари най-вече семейните фирми:
Той обвини правителството, че обслужва корпоративните интереси, като не променя корпоративния данък, а натоварва дребния бизнес и работещите хора.
Скрит дефицит и социална илюзия
Относно заложения бюджетен дефицит от 3%, Ганев цитира изказване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков:
Той подчерта, че увеличението на социалните вноски с 2 процентни пункта реално означава над 10% по-висока тежест за бизнеса и работещите.
Предложение на „Възраждане“
Ганев припомни, че партията му ще предложи насочване на 3 млрд. лева от средствата в частните пенсионни фондове към социалната система:
Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес," заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане"!
Господа и госпожи, Не се говори в Парламента на България просто за някакви малки нередности и проблеми. Говори се за лъжи, далавери, измами и видими очевадни престъпления!!!Говори се с факти за реални престъпни дела с тежки последствия за държавата и живите хора в нея!!!Този парламент най-малкото е нелегитимен!!! Имунитет престъпник или ОПГ не може да има никъде по света – та било тя да се е завряла в българския парламент!! Обществото в България трябва официално да сезира Българската прокуратура и да се прекрати своеволието на бандитите в него!!! Нищо не логично и не редно няма в това!!! В противен случай трябва да се влезе със сила в него и да се извършат граждански арести!!! Пътя е очевадно този! Това е законовият път!!!