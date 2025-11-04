НА ЖИВО
          Цончо Ганев: Бюджетът на лъжата ни загробва със заеми и унищожава малкия и средния бизнес

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес,“ заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане“, заместник-председател на Народното събрание, по повод публикувания от Министерството на финансите проектобюджет на държавата за 2026 г.

          Ганев посочи, че неговата парламентарна група ще гласува категорично „против“ бюджета.

          „Няма опозиция, която да подкрепя бюджета на управляващите – нито у нас, нито по света,“ аргументира се той.

          „Бюджет за еврозоната, не за българите“

          Според Ганев проектът е съобразен изцяло с бъдещите политики в еврозоната, но това означава „загробване с дългове“.

          Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами Мирчев: Бюджетът за 2026 е икономическо цунами

          „Само тази година държавата пое 19 млрд. лева нов дълг, а за следващата се предвиждат още над 20 млрд. Това води България по пътя на Гърция,“ предупреди той.

          Критика към данъчните промени

          По повод увеличението на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, Ганев коментира, че това ще удари най-вече семейните фирми:

          „Приходите от този данък са около 130 млн. лева – незначителна сума в общите приходи. Двойното му вдигане няма да донесе реална полза, но ще съсипе малкия бизнес.“

          Той обвини правителството, че обслужва корпоративните интереси, като не променя корпоративния данък, а натоварва дребния бизнес и работещите хора.

          Скрит дефицит и социална илюзия

          Относно заложения бюджетен дефицит от 3%, Ганев цитира изказване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков:

          „Дефицитът е направен така, че да бъде скрит и да се лъже и Брюксел, и обществото. От 2027 г. вече няма какво да се прикрива.“

          Той подчерта, че увеличението на социалните вноски с 2 процентни пункта реално означава над 10% по-висока тежест за бизнеса и работещите.

          „Кое му е социалното на този бюджет, в който осигуровките скачат с 10%, минималната пенсия с 8%, а средната само с 4%, при реална инфлация над 20%?“

          Ивелин Михайлов: „Величие“ няма да участва в гласуването на бюджета Ивелин Михайлов: „Величие“ няма да участва в гласуването на бюджета

          Предложение на „Възраждане“

          Ганев припомни, че партията му ще предложи насочване на 3 млрд. лева от средствата в частните пенсионни фондове към социалната система:

          „Това са пари, които всеки от нас внася задължително, а сега могат веднага да се използват за реална подкрепа на хората.“

          1 коментар

          1. Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес,“ заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане“!
            Господа и госпожи, Не се говори в Парламента на България просто за някакви малки нередности и проблеми. Говори се за лъжи, далавери, измами и видими очевадни престъпления!!!Говори се с факти за реални престъпни дела с тежки последствия за държавата и живите хора в нея!!!Този парламент най-малкото е нелегитимен!!! Имунитет престъпник или ОПГ не може да има никъде по света – та било тя да се е завряла в българския парламент!! Обществото в България трябва официално да сезира Българската прокуратура и да се прекрати своеволието на бандитите в него!!! Нищо не логично и не редно няма в това!!! В противен случай трябва да се влезе със сила в него и да се извършат граждански арести!!! Пътя е очевадно този! Това е законовият път!!!

