Цончо Ганев: Бюджетът на лъжата ни загробва със заеми и унищожава малкия и средния бизнес

„Имаме един голям бюджет на лъжата, загробващ ни със заеми и унищожаващ малкия и среден бизнес,“ заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане“, заместник-председател на Народното събрание, по повод публикувания от Министерството на финансите проектобюджет на държавата за 2026 г.

- Реклама -

Ганев посочи, че неговата парламентарна група ще гласува категорично „против“ бюджета.

„Няма опозиция, която да подкрепя бюджета на управляващите – нито у нас, нито по света,“ аргументира се той.

„Бюджет за еврозоната, не за българите“

Според Ганев проектът е съобразен изцяло с бъдещите политики в еврозоната, но това означава „загробване с дългове“.

„Само тази година държавата пое 19 млрд. лева нов дълг, а за следващата се предвиждат още над 20 млрд. Това води България по пътя на Гърция,“ предупреди той.

Критика към данъчните промени

По повод увеличението на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, Ганев коментира, че това ще удари най-вече семейните фирми:

„Приходите от този данък са около 130 млн. лева – незначителна сума в общите приходи. Двойното му вдигане няма да донесе реална полза, но ще съсипе малкия бизнес.“

Той обвини правителството, че обслужва корпоративните интереси, като не променя корпоративния данък, а натоварва дребния бизнес и работещите хора.

Скрит дефицит и социална илюзия

Относно заложения бюджетен дефицит от 3%, Ганев цитира изказване на председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков:

„Дефицитът е направен така, че да бъде скрит и да се лъже и Брюксел, и обществото. От 2027 г. вече няма какво да се прикрива.“

Той подчерта, че увеличението на социалните вноски с 2 процентни пункта реално означава над 10% по-висока тежест за бизнеса и работещите.

„Кое му е социалното на този бюджет, в който осигуровките скачат с 10%, минималната пенсия с 8%, а средната само с 4%, при реална инфлация над 20%?“

Предложение на „Възраждане“

Ганев припомни, че партията му ще предложи насочване на 3 млрд. лева от средствата в частните пенсионни фондове към социалната система: