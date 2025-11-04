НА ЖИВО
          Цветомир Найденов: Двама от българските съдии са корумпирани

          Снимка: temasport.com
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов, обвини двамата съдии Георги Стоянов и Станимир Тренчев, че манипулират резултати от футболни мачове. Бизнесменът негодува след нулевото реми между „червените“ и Ботев Враца в срещата от 14-тия кръг на Първа лига. 

          Изглежда, че Найденов отправи и реторичен въпрос в свой стил за това дали Стоянов и Тренчев имат „сметки при букмейкърите“:

          „Гнусните корумпета Георги Стоянов и Станимир Тренчев манипулират резултати от футболни мачове! Доказано! Преди няколко седмици корумпето Тренчев зачете гол отбелязан след асистенция с две ръце… вчера не даде чиста дузпа срещу Русев. Георги Стоянов е футболен съдия от Царството на корумпетата, а.к.а. Пловдивската съдийска колегия … с методически ръководител Георги Кабаков – Нотариуса!
           
          Имате ли сметки при букмейкърите, а корумпета? Качвам и две видеа, за да се посмеем с тези идиоти ….“, написа Найдеденов в социалните мрежи и прекачи обещаните видеа. 

