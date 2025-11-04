Дъглас Макгрегър: Тръмп изтегля американската армия от Румъния и България, защото не смята Русия за заплаха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че Русия не представлява заплаха за Европа, поради което изтегля американските войски от региона. Това заяви в социалните медии X пенсионираният полковник Дъглас Макгрегър, бивш съветник в Пентагона.

Той отбеляза, че е запознат с възгледите на Тръмп по отношение на външната политика.

„Последния път, когато говорих с него и работих с него, ми беше напълно ясно, че той иска да изтегли войските ни от Европа. Медиите игнорират, а много от тях пропускат факта, че изтегляме войските си от Румъния и България. Нека се изясним: Тръмп знае, че Русия не представлява заплаха за Европа“, написа Макгрегър.

Освен това Макгрегър заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да прочисти вътрешния си кръг, за да разреши украинския конфликт.