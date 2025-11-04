DeepState: Руската армия се е придвижила в Покровск и южно от Мирноград

Руската армия е напреднала в Покровск и южно от Мирноград, съобщава DeepState.
- Реклама -
Сивата зона се е разширила по-на север, по магистралата между градовете.
Русия също така прави голям напредък близо до Боровая – селото е на приблизително 6 км.
И към Новопавловка в Днепропетровска област.
Руската армия е напреднала в Покровск и южно от Мирноград, съобщава DeepState.
- Реклама -
Сивата зона се е разширила по-на север, по магистралата между градовете.
Русия също така прави голям напредък близо до Боровая – селото е на приблизително 6 км.
И към Новопавловка в Днепропетровска област.
Е какво става с десанта на спец.частите на ГУР?