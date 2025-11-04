НА ЖИВО
          DeepState: Руската армия се е придвижила в Покровск и южно от Мирноград

          Покровск и Мирноград на DeepState
          Покровск и Мирноград на DeepState
          Руската армия е напреднала в Покровск и южно от Мирноград, съобщава DeepState.

          Сивата зона се е разширила по-на север, по магистралата между градовете.

          Русия също така прави голям напредък близо до Боровая – селото е на приблизително 6 км.

          И към Новопавловка в Днепропетровска област.

