DeepState: Руската армия се е придвижила в Покровск и южно от Мирноград

Руската армия е напреднала в Покровск и южно от Мирноград, съобщава DeepState.

Сивата зона се е разширила по-на север, по магистралата между градовете.

Русия също така прави голям напредък близо до Боровая – селото е на приблизително 6 км.

И към Новопавловка в Днепропетровска област.