Делото Коцев: Адвокатът Кателиев също иска спиране на разследването

Адвокатът на общинския съветник Йордан Кателиев – Ивайло Костов – поиска прекратяване на производството по делото на КПК, след като днес на него и на клиента му бяха предявени материалите.

„Поискал съм прекратяване на разследването, защото Йордан Кателиев не е извършил престъпление,“ заяви Костов пред журналисти. - Реклама -

По думите му от материалите не ставало ясно какво престъпление е извършил Кателиев, който е привлечен като обвиняем заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и общинския съветник Николай Стефанов – за поискване на подкуп от Пламенка Димитрова, за да се влияе върху бившия зам.-кмет Диан Иванов по конкретна обществена поръчка.

„Обвинението е безсмислица,“ посочи защитникът, уточнявайки, че това е окончателната квалификация към момента.

Костов добави, че свидетелите са разпитвани многократно в хода на разследването. Припомня се, че в края на миналата седмица защитата на Благомир Коцев също поиска прекратяване на наказателното производство