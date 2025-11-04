НА ЖИВО
          Делото Коцев: Адвокатът Кателиев също иска спиране на разследването

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Адвокатът на общинския съветник Йордан КателиевИвайло Костов – поиска прекратяване на производството по делото на КПК, след като днес на него и на клиента му бяха предявени материалите.

          „Поискал съм прекратяване на разследването, защото Йордан Кателиев не е извършил престъпление,“ заяви Костов пред журналисти.

          По думите му от материалите не ставало ясно какво престъпление е извършил Кателиев, който е привлечен като обвиняем заедно с кмета на Варна Благомир Коцев и общинския съветник Николай Стефанов – за поискване на подкуп от Пламенка Димитрова, за да се влияе върху бившия зам.-кмет Диан Иванов по конкретна обществена поръчка.

          „Обвинението е безсмислица,“ посочи защитникът, уточнявайки, че това е окончателната квалификация към момента.

          Костов добави, че свидетелите са разпитвани многократно в хода на разследването. Припомня се, че в края на миналата седмица защитата на Благомир Коцев също поиска прекратяване на наказателното производство

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България и Сърбия обменят опит в управлението на ресурсите за отбрана

          Георги Петров -
          Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия провеждат двудневни разговори в София, насочени към обмен на опит в управлението на ресурсите за...
          Общество

          Близо 60% от българите са били пред бърнаут, показва европейско проучване

          Георги Петров -
          Мащабно здравно изследване, обхващащо 22 държави и 27 000 участници, разкрива тревожни тенденции сред българите. Въпреки че 80% от анкетираните у нас се определят...
          България

          Шахматен скандал: България пред изолация от ФИДЕ

          Пламена Ганева -
          Българските шахматисти може да загубят правото си да участват в международни състезания, след като Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) изпрати официално писмо до спортния...

