Около две хиляди колумбийци се бият срещу Русия в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително цели роти южноамериканци, съобщава Die Welt.

- Реклама -

Например, пехотното подразделение на 47-ма бригада е съставено предимно от колумбийски бойци, заедно с няколко чилийци и бразилци.

Украйна ги набира поради недостиг на персонал и те се записват за пари. В Колумбия заплатите на войниците са изключително ниски. В Украйна войниците на фронтовата линия обикновено печелят малко под 3000 евро на месец. За разлика от украинските войници, чуждестранните новобранци могат да прекратят договорите си по всяко време.

В началото на войната се приемаха само чужденци с военен опит, но Украйна вече е облекчила това изискване и много от тях нямат опит. Някои преди това са служили в колумбийските специални сили или полиция.

От началото на войната само към сухопътните сили на украинските въоръжени сили са се присъединили около 8000 доброволци от десетки страни, включително германци.