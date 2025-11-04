НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Die Welt: Най-малко две хиляди колумбийци воюват срещу Русия в редиците на ВСУ

          0
          4
          Колумбийци във ВСУ
          Колумбийци във ВСУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Около две хиляди колумбийци се бият срещу Русия в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително цели роти южноамериканци, съобщава Die Welt.

          - Реклама -

          Например, пехотното подразделение на 47-ма бригада е съставено предимно от колумбийски бойци, заедно с няколко чилийци и бразилци.

          Украйна ги набира поради недостиг на персонал и те се записват за пари. В Колумбия заплатите на войниците са изключително ниски. В Украйна войниците на фронтовата линия обикновено печелят малко под 3000 евро на месец. За разлика от украинските войници, чуждестранните новобранци могат да прекратят договорите си по всяко време.

          В началото на войната се приемаха само чужденци с военен опит, но Украйна вече е облекчила това изискване и много от тях нямат опит. Някои преди това са служили в колумбийските специални сили или полиция.

          От началото на войната само към сухопътните сили на украинските въоръжени сили са се присъединили около 8000 доброволци от десетки страни, включително германци.

          Около две хиляди колумбийци се бият срещу Русия в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), включително цели роти южноамериканци, съобщава Die Welt.

          - Реклама -

          Например, пехотното подразделение на 47-ма бригада е съставено предимно от колумбийски бойци, заедно с няколко чилийци и бразилци.

          Украйна ги набира поради недостиг на персонал и те се записват за пари. В Колумбия заплатите на войниците са изключително ниски. В Украйна войниците на фронтовата линия обикновено печелят малко под 3000 евро на месец. За разлика от украинските войници, чуждестранните новобранци могат да прекратят договорите си по всяко време.

          В началото на войната се приемаха само чужденци с военен опит, но Украйна вече е облекчила това изискване и много от тях нямат опит. Някои преди това са служили в колумбийските специални сили или полиция.

          От началото на войната само към сухопътните сили на украинските въоръжени сили са се присъединили около 8000 доброволци от десетки страни, включително германци.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кристалина Георгиева: Еврото не гарантира по-висок жизнен стандарт

          Никола Павлов -
          По време на конференцията „България на прага на еврозоната“ в резиденция „Бояна“ управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева заяви, че само...
          Война

          Украйна десантира спецназ „Тимур“ в Покровск: ГУР показа кадри от операцията (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          В момента е в ход отбраната на Покровск в Донецка област. Специалните сили на ГУР продължават операцията си в определена зона на отговорност и...
          Война

          Генщабът на полската армия: Русия разпалва антиукраински настроения в Полша

          Иван Христов -
          Генералният щаб на полските въоръжени сили обяви, че в контекста на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, психологическите операции срещу украинците са...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions