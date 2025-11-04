Домбровскис: Дигиталното евро допълва, а не замества парите в брой

Дигиталното евро ще допълва, а няма да замества парите в брой. Това заяви еврокомисарят Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция в София с министъра на финансите Теменужка Петкова

„Еврото бележи нова ера във вашата история, слагайки България в сърцето на Европейския съюз. Еврозоната е по-силна с България в нея и България е по-силна като член на еврозоната. България трябва да надгради направените реформи. Еврото ще помогне за насърчаването на чуждестранните инвестиции, повече работни места, намаляване на лихвените проценти и цената на кредитирането за домакинствата и бизнеса“, подчерта Домбровскис.

- Реклама -

По думите му, еврото е символ и на геополитическа стабилност. Еврокомисарят участва в конференцията „България на прага на еврозоната“, проведена днес в София.

Относно опасенията на българите за евентуално покачване на цените, Домбровскис – който е латвиец, даде пример с ефекта от въвеждането на еврото в родината му:

„По-стабилни цени, по-устойчива икономика, повече прозрачност и конкурентоспособност“, изтъкна той.



Той добави, че след 1 януари 2026 г. поддържането на реформите и фискалната дисциплина ще засили ползите за българите.

От своя страна министър Теменужка Петкова подчерта, че членството в еврозоната означава не само предимства, но и отговорност.

„България е ангажирана да гарантира финансова стабилност. Предстоят дебати по първия проектобюджет на България в еврозоната, публикуван вчера от Министерството на финансите“, каза тя.



Петкова припомни, че страната ни работи активно по информационната кампания за въвеждането на еврото, която вече дава резултати.