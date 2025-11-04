НА ЖИВО
          Икономика

          Домбровскис: Дигиталното евро допълва, а не замества парите в брой

          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Дигиталното евро ще допълва, а няма да замества парите в брой. Това заяви еврокомисарят Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция в София с министъра на финансите Теменужка Петкова

          „Еврото бележи нова ера във вашата история, слагайки България в сърцето на Европейския съюз. Еврозоната е по-силна с България в нея и България е по-силна като член на еврозоната. България трябва да надгради направените реформи. Еврото ще помогне за насърчаването на чуждестранните инвестиции, повече работни места, намаляване на лихвените проценти и цената на кредитирането за домакинствата и бизнеса“, подчерта Домбровскис.

          По думите му, еврото е символ и на геополитическа стабилност. Еврокомисарят участва в конференцията „България на прага на еврозоната“, проведена днес в София.

          Относно опасенията на българите за евентуално покачване на цените, Домбровскис – който е латвиец, даде пример с ефекта от въвеждането на еврото в родината му:

          „По-стабилни цени, по-устойчива икономика, повече прозрачност и конкурентоспособност“, изтъкна той.

          Той добави, че след 1 януари 2026 г. поддържането на реформите и фискалната дисциплина ще засили ползите за българите.

          От своя страна министър Теменужка Петкова подчерта, че членството в еврозоната означава не само предимства, но и отговорност.

          „България е ангажирана да гарантира финансова стабилност. Предстоят дебати по първия проектобюджет на България в еврозоната, публикуван вчера от Министерството на финансите“, каза тя.

          Петкова припомни, че страната ни работи активно по информационната кампания за въвеждането на еврото, която вече дава резултати.

          „Имаме комуникационен план, провеждат се редица информативни събития, а нагласите се променят – над 51% от българите подкрепят еврото. Българският бизнес изцяло стои зад тази стъпка“, заяви финансовият министър.

          - Реклама -

          1. Да да, отначало е така. До пълно изместване на наличните или кеш пари! Само наивници могат да ви се хванат на тъпите похвати.

