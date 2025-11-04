Домбровскис: Дигиталното евро допълва, а не замества парите в брой

Дигиталното евро ще допълва, а няма да замества парите в брой. Това заяви еврокомисарят Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция в София с министъра на финансите Теменужка Петкова
По думите му, еврото е символ и на геополитическа стабилност. Еврокомисарят участва в конференцията „България на прага на еврозоната“, проведена днес в София.
Относно опасенията на българите за евентуално покачване на цените, Домбровскис – който е латвиец, даде пример с ефекта от въвеждането на еврото в родината му:
Той добави, че след 1 януари 2026 г. поддържането на реформите и фискалната дисциплина ще засили ползите за българите.
От своя страна министър Теменужка Петкова подчерта, че членството в еврозоната означава не само предимства, но и отговорност.
Петкова припомни, че страната ни работи активно по информационната кампания за въвеждането на еврото, която вече дава резултати.
Да да, отначало е така. До пълно изместване на наличните или кеш пари! Само наивници могат да ви се хванат на тъпите похвати.