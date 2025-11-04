НА ЖИВО
          Доналд Туск показа остатъците от руски дронове, атакували Полша през септември

          В нощта на 10 септември тази година повече от дузина руски дрона предполагаемо са нарушили въздушното пространство на Полша. Според съобщенията, само четири дрона са били свалени. Полският премиер Доналд Туск публикува видеоклип в социалните мрежи, показващ останките от руските дронове.

          Туск подчерта, че всеки руски дрон, който лети в Полша, ще бъде свален.

          „Това, което виждате зад мен, са останките от руски дронове, паднали на полска земя в онази паметна нощ между 9 и 10 септември. Ето как ще завърши всеки вражески дрон, всеки руски дрон, който долети на полска земя“, заяви той.

          Според полския премиер страната инвестира милиарди злоти в модерна полска армия, за да „защити полското небе и полската земя от подобни обекти“.

