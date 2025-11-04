Дунав мост спира движението: цял ден без трафик към Румъния

Дунав мост ще бъде затворен за придвижване през днешния ден заради извършване на главен ремонт на съоръжението, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9:00 до 21:00 часа, а тежкотоварният трафик няма да се допуска в продължение на 24 часа – от 9:00 днес до 9:00 часа утре.

От АПИ поясняват, че текущият етап от ремонта на 320-метровия участък в посока Румъния налага пълно спиране на движението, за да може да се осигури здраво и безопасно свързване на бетонните фуги между двата последно ремонтирани сектора. През първите 12 часа не трябва да преминават никакви превозни средства, за да се гарантира качеството на бетона.

„Спазването на това технологично изискване налага цялостно прекъсване на трафика,“ уточняват от пътната агенция.

От началото на ремонта през юли 2023 г. трафикът е бил спиран изцяло само веднъж – през март 2024 г., за извършване на аналогични дейности в друг участък. През останалото време движението се осъществява в едното платно, докато в другото се извършват строителни работи.

От АПИ се извиняват на водачите за причиненото неудобство и препоръчват използването на алтернативни маршрути:

път I-1 София – Видин и Дунав мост 2 за преминаване към Румъния;

път I-7 Силистра – Шумен, през АМ „Хемус“ до ГКПП Силистра.

Полицията в Русе ще следи за спазване на организацията на движение и предупреждава, че ще проявява нулева толерантност към нарушения.

„Няма да се допуска престой и паркиране на товарни автомобили по бул. „Тутракан“, бул. „България“ и други участъци, които могат да затруднят движението,“ уточняват от МВР.

Шофьорите, пътуващи към Дунав мост, са призовани да изчакват разрешението за преминаване единствено на обозначените места.