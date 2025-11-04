ЕК: Украйна демонстрира „изключителна преданост“ към идеята за присъединяване към ЕС

Украйна демонстрира „изключителна преданост“ към присъединяването към Европейския съюз. Киев трябва също така да обърне „скорошните негативни тенденции“ в борбата с корупцията и да ускори реформите в областта на върховенството на закона.

Това се посочва в проект на текст от Европейската комисия, получен от Reuters. Отбелязва се, че този текст е част от доклад за разширяването на ЕС и се очаква да бъде одобрен във вторник, 4 ноември. В документа се посочва, че „Украйна продължи да демонстрира значителен ангажимент по пътя си към присъединяване към ЕС през последната година“, въпреки трудностите, свързани с войната.

Европейската комисия похвали Украйна за прилагането на реформи, но отбеляза, че е необходим по-голям напредък по отношение на независимостта на съдебната система, борбата с организираната престъпност и уважението към гражданското общество.

Някои европейски служители вече изразиха загриженост относно мерките за установяване на по-голям контрол от страна на главния прокурор на Украйна върху антикорупционното бюро на страната и специализираната прокуратура. Това се отнася до събитията от юли. Протестите доведоха до бърза промяна на курса, но въпреки това епизодът привлече вниманието в Брюксел.

„Последните негативни тенденции, по-специално нарастващият натиск върху специализираните антикорупционни органи и гражданското общество, трябва да бъдат решително обърнати“, се казва в проектотекста на Европейската комисия.

Въпреки че почти всички страни от ЕС публично подкрепят Украйна в стремежа ѝ да се присъедини към блока, присъединяването на страната не е планирано за близко бъдеще. Освен това дипломатите признават, че този процес ще се сблъска с препятствия.

Преди това украинските власти уведомиха Европейския съюз за намерението си да завършат преговорите за присъединяване до края на 2028 г. Европейската комисия заявява, че Украйна трябва да засили усилията си за постигането на това:

„Комисията е готова да подкрепи тази амбициозна цел, но смята, че постигането ѝ изисква ускоряване на темпа на реформите, особено в ключови области като върховенството на закона.“

В документа Комисията предлага и по-добра защита на демократичните стандарти в бъдеще.

„За да се гарантира, че новите държави членки ще продължат да защитават и поддържат постиженията си в областта на върховенството на закона, демокрацията и основните права, Комисията счита, че бъдещите договори за присъединяване трябва да съдържат по-силни гаранции срещу дерогиране от ангажиментите, поети по време на преговорите за присъединяване“, се казва в проектодоклада.