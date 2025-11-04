НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Фамилия Вуцови се включи в кампанията „Аз съм Спартак“

          Велислав, Иван, Петър и Светослав дариха 1000 лв за спасението на "соколите"

          0
          14
          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Фамилия Вуцови – Велислав, Иван, Петър и Светослав – дариха 1000 лв за спасението на любимия Спартак! Те правят дарението си в памет на големия Иван Колев Вуцов – легенда на българския футбол, техен дядо и баща.

          - Реклама -

          Той бе старши треньор на мъжкия ни тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в „А” група, но неговите заслуги към Спартак са далеч по-значими. Той направи революция в Спартак, издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на Спартак.

          „До сетния си дъх Вуцов вярваше в силата, духа и свободата на Спартак Варна, превръщайки борбата за клуба в своя лична кауза , и всеки път завършваше с любимия си мотив „Спартак Варна – една любов, винаги вярна!“.

          Неговият син Велислав Вуцов гордо продължава семейната традиция – започва своя път като футболист, а по-късно и като треньор именно в Спартак Варна“, написаха от „Коритото“ в социалните мрежи. 

          Фамилия Вуцови – Велислав, Иван, Петър и Светослав – дариха 1000 лв за спасението на любимия Спартак! Те правят дарението си в памет на големия Иван Колев Вуцов – легенда на българския футбол, техен дядо и баща.

          - Реклама -

          Той бе старши треньор на мъжкия ни тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в „А” група, но неговите заслуги към Спартак са далеч по-значими. Той направи революция в Спартак, издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на Спартак.

          „До сетния си дъх Вуцов вярваше в силата, духа и свободата на Спартак Варна, превръщайки борбата за клуба в своя лична кауза , и всеки път завършваше с любимия си мотив „Спартак Варна – една любов, винаги вярна!“.

          Неговият син Велислав Вуцов гордо продължава семейната традиция – започва своя път като футболист, а по-късно и като треньор именно в Спартак Варна“, написаха от „Коритото“ в социалните мрежи. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС реши кой ще ръководи Левски – ЦСКА

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 15-ия кръг в Първа лига. "Гвоздеят" в програмата е предстоящото дерби между Левски и ЦСКА, поверено на...
          Футбол

          Христо Янев заведе футболистите си на „Българска армия“

          Николай Минчев -
          Броени дни преди Вечното дерби ЦСКА получи шампионска енергия от точното място – стадион „Българска армия“. Целият тим на „армейците“, начело със старши треньора...
          Тенис

          Иван Иванов допусна тежко поражение в дебюта си на АТР-турнирите

          Николай Минчев -
          Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов загуби в първия кръг на тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина. Юношеският шампион на "Уимбълдън"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions