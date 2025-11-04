Фиорентина и Стефано Пиоли приключиха общата си работа

Фиорентина уволни старши треньора си Стефано Пиоли след серия от 10 поредни мача без победа от началото на сезона, която закотви тима на дъното в Серия А.

- Реклама -

С четири точки до момента в актива „виолетовите“ бележат антирекорд с най-лошия старт в клубната история. Миналата кампания тимът финишира шести в крайното подреждане.

60-годишният Пиоли се завърна във Флоренция за втори престой през юли, след като води по-малко от година саудитския Ал Насър с Кристиано Роналдо в състава. Преди това той прекара пет години начело на Милан.

Пиоли е третият треньор в Серия А, който губи работата си от началото на сезона след Игор Тудор и Патрик Виейра. Тудор водеше Ювентус, а Виейра беше на кормилото на Дженоа.

Временният заместник на Пиоли във Фиорентина се казва Даниеле Галопа. Според информациите клубът обмисля да назначи за постоянно Роберто Д’Аверса, който е бивш наставник на Парма, Лече и Емполи. Паоло Ваноли, бивш предводител на Торино, също е сред вариантите за нов старши треньор.