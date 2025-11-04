НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Фиорентина и Стефано Пиоли приключиха общата си работа

          Италианският специалист напусна "виолетовите", след като тимът не успя да спечели нито една от откриващите си 10 срещи в Серия А

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Фиорентина уволни старши треньора си Стефано Пиоли след серия от 10 поредни мача без победа от началото на сезона, която закотви тима на дъното в Серия А.

          - Реклама -

          С четири точки до момента в актива „виолетовите“ бележат антирекорд с най-лошия старт в клубната история. Миналата кампания тимът финишира шести в крайното подреждане.

          60-годишният Пиоли се завърна във Флоренция за втори престой през юли, след като води по-малко от година саудитския Ал Насър с Кристиано Роналдо в състава. Преди това той прекара пет години начело на Милан.

          Пиоли е третият треньор в Серия А, който губи работата си от началото на сезона след Игор Тудор и Патрик Виейра. Тудор водеше Ювентус, а Виейра беше на кормилото на Дженоа.

          Временният заместник на Пиоли във Фиорентина се казва Даниеле Галопа. Според информациите клубът обмисля да назначи за постоянно Роберто Д’Аверса, който е бивш наставник на Парма, Лече и Емполи. Паоло Ваноли, бивш предводител на Торино, също е сред вариантите за нов старши треньор.

          Фиорентина уволни старши треньора си Стефано Пиоли след серия от 10 поредни мача без победа от началото на сезона, която закотви тима на дъното в Серия А.

          - Реклама -

          С четири точки до момента в актива „виолетовите“ бележат антирекорд с най-лошия старт в клубната история. Миналата кампания тимът финишира шести в крайното подреждане.

          60-годишният Пиоли се завърна във Флоренция за втори престой през юли, след като води по-малко от година саудитския Ал Насър с Кристиано Роналдо в състава. Преди това той прекара пет години начело на Милан.

          Пиоли е третият треньор в Серия А, който губи работата си от началото на сезона след Игор Тудор и Патрик Виейра. Тудор водеше Ювентус, а Виейра беше на кормилото на Дженоа.

          Временният заместник на Пиоли във Фиорентина се казва Даниеле Галопа. Според информациите клубът обмисля да назначи за постоянно Роберто Д’Аверса, който е бивш наставник на Парма, Лече и Емполи. Паоло Ваноли, бивш предводител на Торино, също е сред вариантите за нов старши треньор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          И адвокатът на Николай Стефанов поиска прекратяване на разследването по делото

          Никола Павлов -
          Адвокат Диляна Агова, защитник на варненския общински съветник Николай Стефанов, заяви, че ще поиска прекратяване на разследването, което се води срещу нейния клиент. „Считам, че...
          Social

          8 години затвор за мъж, изнудвал и заплашвал с насилие семейства в Ловеч

          Георги Петров -
          Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на общо 8 години лишаване от свобода при строг режим за серия от тежки престъпления, сред...
          Война

          Украинците унищожиха щаба на мощното руско подразделение „Рубикон“

          Иван Христов -
          Щабът на едно от най-мощните руски подразделения „Рубикон“ е бил унищожен в Авдеевка, Донецка област. Това съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions