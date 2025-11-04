Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети Румъния на 5 ноември

На 5 ноември румънският президент Никушор Дан ще приеме генералния секретар на НАТО Марк Рюте в двореца Котрочени в Букурещ. Това ще бъде първото посещение на Рюте в Румъния в качеството му на ръководител на Алианса.

- Реклама -

Срещата започва в 13:30 ч. (българско време) и ще включва официална церемония по посрещане, двустранни разговори и съвместни изявления пред медиите.

Рюте ще участва и в Индустриалния форум на НАТО, който ще се проведе в румънската столица. Основните теми ще бъдат регионалната сигурност, американското военно присъствие на източния фланг и ролята на Румъния в съвместните отбранителни инициативи.

Визитата идва на фона на промени в числеността на американските войски в Европа и Румъния, което изостря вниманието върху стратегическата роля на страната в рамките на НАТО.