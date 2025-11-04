Генералният щаб на полските въоръжени сили обяви, че в контекста на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, психологическите операции срещу украинците са се засилили на полска територия, предава „Украинская правда“.

Полското министерство на отбраната отбелязва, че Москва провежда операции за натиск срещу Украйна, предназначени да създадат атмосфера на страх и чувство за заплаха, уж „свързани с присъствието на украинци в Полша“.

„В Полша се подбуждат антиукраински настроения“, отбеляза Генералният щаб на полските въоръжени сили.

„Тези действия са разделени на кинетични събития (палеж на украински автомобили, покриване на антивоенни графити) и интензивна онлайн дейност – в портали и акаунти на лица, пропагандиращи реч на омразата срещу Украйна.

Наблюдава се увеличение на антиукраинските настроения на места, където се намират центрове за помощ за трансфер на оръжие или подкрепа за разкъсваната от война Украйна (напр. Гдиня, Гданск)“.

В този контекст полският генерален щаб отбелязва, че Русия се опитва да се възползва от Волинското клане. Москва също се опитва да представи „украинците като по-голяма заплаха за Полша, отколкото за Русия“.

Целта на насочването на негативни емоции срещу Украйна, добавя министерството, е да се даде възможност на „полските граждани, нетърпеливи да се върнат в зоната си на комфорт, да окажат натиск върху правителството да взема решения, които противоречат на държавната политика“.

Полският генерален щаб отбелязва, че „саботажните действия са част от координираните действия на руските служби“ и имат за цел да „подкопаят подкрепата за Украйна“ и да улеснят руската агресия.

понеделник полското Министерство на отбраната опроверга твърденията, разпространявани в социалните медии, че полските болници дават приоритет на лечението на украински войници.