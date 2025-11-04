НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Генщабът на полската армия: Русия разпалва антиукраински настроения в Полша

          0
          49
          Илюстрация от Генщабът на полските ВС
          Илюстрация от Генщабът на полските ВС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Генералният щаб на полските въоръжени сили обяви, че в контекста на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, психологическите операции срещу украинците са се засилили на полска територия, предава „Украинская правда“.

          - Реклама -

          Полското министерство на отбраната отбелязва, че Москва провежда операции за натиск срещу Украйна, предназначени да създадат атмосфера на страх и чувство за заплаха, уж „свързани с присъствието на украинци в Полша“.

          „В Полша се подбуждат антиукраински настроения“, отбеляза Генералният щаб на полските въоръжени сили.

          „Тези действия са разделени на кинетични събития (палеж на украински автомобили, покриване на антивоенни графити) и интензивна онлайн дейност – в портали и акаунти на лица, пропагандиращи реч на омразата срещу Украйна.

          Наблюдава се увеличение на антиукраинските настроения на места, където се намират центрове за помощ за трансфер на оръжие или подкрепа за разкъсваната от война Украйна (напр. Гдиня, Гданск)“.

          В този контекст полският генерален щаб отбелязва, че Русия се опитва да се възползва от Волинското клане. Москва също се опитва да представи „украинците като по-голяма заплаха за Полша, отколкото за Русия“.

          Целта на насочването на негативни емоции срещу Украйна, добавя министерството, е да се даде възможност на „полските граждани, нетърпеливи да се върнат в зоната си на комфорт, да окажат натиск върху правителството да взема решения, които противоречат на държавната политика“.

          Полският генерален щаб отбелязва, че „саботажните действия са част от координираните действия на руските служби“ и имат за цел да „подкопаят подкрепата за Украйна“ и да улеснят руската агресия.

          понеделник полското Министерство на отбраната опроверга твърденията, разпространявани в социалните медии, че полските болници дават приоритет на лечението на украински войници.

          Генералният щаб на полските въоръжени сили обяви, че в контекста на мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна, психологическите операции срещу украинците са се засилили на полска територия, предава „Украинская правда“.

          - Реклама -

          Полското министерство на отбраната отбелязва, че Москва провежда операции за натиск срещу Украйна, предназначени да създадат атмосфера на страх и чувство за заплаха, уж „свързани с присъствието на украинци в Полша“.

          „В Полша се подбуждат антиукраински настроения“, отбеляза Генералният щаб на полските въоръжени сили.

          „Тези действия са разделени на кинетични събития (палеж на украински автомобили, покриване на антивоенни графити) и интензивна онлайн дейност – в портали и акаунти на лица, пропагандиращи реч на омразата срещу Украйна.

          Наблюдава се увеличение на антиукраинските настроения на места, където се намират центрове за помощ за трансфер на оръжие или подкрепа за разкъсваната от война Украйна (напр. Гдиня, Гданск)“.

          В този контекст полският генерален щаб отбелязва, че Русия се опитва да се възползва от Волинското клане. Москва също се опитва да представи „украинците като по-голяма заплаха за Полша, отколкото за Русия“.

          Целта на насочването на негативни емоции срещу Украйна, добавя министерството, е да се даде възможност на „полските граждани, нетърпеливи да се върнат в зоната си на комфорт, да окажат натиск върху правителството да взема решения, които противоречат на държавната политика“.

          Полският генерален щаб отбелязва, че „саботажните действия са част от координираните действия на руските служби“ и имат за цел да „подкопаят подкрепата за Украйна“ и да улеснят руската агресия.

          понеделник полското Министерство на отбраната опроверга твърденията, разпространявани в социалните медии, че полските болници дават приоритет на лечението на украински войници.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Битката за Покровск

          Иван Христов -
          Руската и украинската армии продължават ожесточените боеве за агломерацията Покровск – Мирноград. Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) не изоставят опитите си за контраатака на...
          Война

          Разузнавателен самолет на САЩ прелетя над Черно море при Сочи

          Иван Христов -
          Разузнавателен самолет Boeing RC-135U на американските военновъздушни сили, който преди това е излетял от база във Великобритания, е прелетял над Черно море и след...
          Война

          Русия и Китай се договориха да затвърдят сътрудничеството в световната политика и икономиката

          Иван Христов -
          Русия и Китай издадоха съвместни изявления по няколко ключови въпроса в двустранните отношения и глобалната ситуация, според комюнике след 30-ата редовна среща на правителствените...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions