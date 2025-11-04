НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Гутериш предупреди: Примирието в Газа непрекъснато се нарушава

          0
          13
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което има за цел да сложи край на над двугодишната разрушителна война между Израел и палестинската групировка „Хамас“, съобщи Франс прес.

          - Реклама -

          „Тези нарушения трябва да спрат и всички страни трябва да спазват условията по първия етап от мирното споразумение,“ подчерта Гутериш по време на пресконференция в Доха, преди откриването на втората среща на върха, посветена на социалното развитие.

          Крехко примирие под натиск

          От 10 октомври в региона действа крехко примирие, договорено с посредничеството на САЩ, което позволи освобождаването на всички живи заложници, отвлечени в Израел при атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

          Въпреки това предаването на телата на загиналите заложници все още се бави. Израел обвинява „Хамас“ в нарушение на примирието, докато групировката твърди, че разрушенията в Газа затрудняват откриването на останките.

          Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците

          Взаимни обвинения и нови жертви

          Според палестински източници, Израел е нарушил примирието, извършвайки въздушни удари по Газа. Израел от своя страна твърди, че атаките са ответна мярка след убийството на трима израелски военнослужещи.

          Според данни от терена:

          • 45 души са загинали при бомбардировки на 19 октомври;
          • 104 души, включително 50 деца, са загинали на 28 октомври.

          Човешката цена на конфликта

          Войната започна с нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха 1221 души, основно цивилни, по данни на АФП, позоваваща се на израелските власти.

          В отговор израелската офанзива в ивицата Газа е довела до смъртта на 68 865 души, сред които голям брой цивилни, по данни на Министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН приема за достоверни.

          ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

          Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което има за цел да сложи край на над двугодишната разрушителна война между Израел и палестинската групировка „Хамас“, съобщи Франс прес.

          - Реклама -

          „Тези нарушения трябва да спрат и всички страни трябва да спазват условията по първия етап от мирното споразумение,“ подчерта Гутериш по време на пресконференция в Доха, преди откриването на втората среща на върха, посветена на социалното развитие.

          Крехко примирие под натиск

          От 10 октомври в региона действа крехко примирие, договорено с посредничеството на САЩ, което позволи освобождаването на всички живи заложници, отвлечени в Израел при атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

          Въпреки това предаването на телата на загиналите заложници все още се бави. Израел обвинява „Хамас“ в нарушение на примирието, докато групировката твърди, че разрушенията в Газа затрудняват откриването на останките.

          Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците

          Взаимни обвинения и нови жертви

          Според палестински източници, Израел е нарушил примирието, извършвайки въздушни удари по Газа. Израел от своя страна твърди, че атаките са ответна мярка след убийството на трима израелски военнослужещи.

          Според данни от терена:

          • 45 души са загинали при бомбардировки на 19 октомври;
          • 104 души, включително 50 деца, са загинали на 28 октомври.

          Човешката цена на конфликта

          Войната започна с нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха 1221 души, основно цивилни, по данни на АФП, позоваваща се на израелските власти.

          В отговор израелската офанзива в ивицата Газа е довела до смъртта на 68 865 души, сред които голям брой цивилни, по данни на Министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН приема за достоверни.

          ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа ИЗВЪНРЕДНО: Край на примирието, Нетаняху нареди удари по Газа

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Бившият началник на украинското външно разузнаване: Украйна загуби темп в производството на ракети: от 1000 сега са 70

          Иван Христов -
          Украйна е загубила темп в производството си на ракети, като е съкратила няколко програми преди пълномащабното нахлуване на Русия. Това заяви Николай Маломуж, бивш...
          Политика

          Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни

          Никола Павлов -
          Бившият вицепрезидент на Съединените щати Дик Чейни е починал на 84-годишна възраст, съобщи неговото семейство. Чейни беше 46-ият вицепрезидент на САЩ, служил заедно с...
          Война

          Спецназовци от ГУР са овладели „сивата зона“ в Каховския язовир

          Иван Христов -
          Специални сили от Главно разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна са разчистили „сивата зона“ на територията на бившия Каховски язовир, чийто...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions