Гутериш предупреди: Примирието в Газа непрекъснато се нарушава

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което има за цел да сложи край на над двугодишната разрушителна война между Израел и палестинската групировка „Хамас“, съобщи Франс прес.

„Тези нарушения трябва да спрат и всички страни трябва да спазват условията по първия етап от мирното споразумение,“ подчерта Гутериш по време на пресконференция в Доха, преди откриването на втората среща на върха, посветена на социалното развитие.

Крехко примирие под натиск

От 10 октомври в региона действа крехко примирие, договорено с посредничеството на САЩ, което позволи освобождаването на всички живи заложници, отвлечени в Израел при атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Въпреки това предаването на телата на загиналите заложници все още се бави. Израел обвинява „Хамас“ в нарушение на примирието, докато групировката твърди, че разрушенията в Газа затрудняват откриването на останките.

Взаимни обвинения и нови жертви

Според палестински източници, Израел е нарушил примирието, извършвайки въздушни удари по Газа. Израел от своя страна твърди, че атаките са ответна мярка след убийството на трима израелски военнослужещи.

Според данни от терена:

45 души са загинали при бомбардировки на 19 октомври ;

са загинали при бомбардировки на ; 104 души, включително 50 деца, са загинали на 28 октомври.

Човешката цена на конфликта

Войната започна с нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха 1221 души, основно цивилни, по данни на АФП, позоваваща се на израелските власти.

В отговор израелската офанзива в ивицата Газа е довела до смъртта на 68 865 души, сред които голям брой цивилни, по данни на Министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН приема за достоверни.