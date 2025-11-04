Гутериш предупреди: Примирието в Газа непрекъснато се нарушава

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази дълбока загриженост от продължаващите нарушения на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което има за цел да сложи край на над двугодишната разрушителна война между Израел и палестинската групировка „Хамас“, съобщи Франс прес.
„Тези нарушения трябва да спрат и всички страни трябва да спазват условията по първия етап от мирното споразумение,“ подчерта Гутериш по време на пресконференция в Доха, преди откриването на втората среща на върха, посветена на социалното развитие.
Крехко примирие под натиск
От 10 октомври в региона действа крехко примирие, договорено с посредничеството на САЩ, което позволи освобождаването на всички живи заложници, отвлечени в Израел при атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.
Въпреки това предаването на телата на загиналите заложници все още се бави. Израел обвинява „Хамас“ в нарушение на примирието, докато групировката твърди, че разрушенията в Газа затрудняват откриването на останките.
Взаимни обвинения и нови жертви
Според палестински източници, Израел е нарушил примирието, извършвайки въздушни удари по Газа. Израел от своя страна твърди, че атаките са ответна мярка след убийството на трима израелски военнослужещи.
Според данни от терена:
45 души са загинали при бомбардировки на 19 октомври;
104 души, включително 50 деца, са загинали на 28 октомври.
Човешката цена на конфликта
Войната започна с нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при което загинаха 1221 души, основно цивилни, по данни на АФП, позоваваща се на израелските власти.
В отговор израелската офанзива в ивицата Газа е довела до смъртта на 68 865 души, сред които голям брой цивилни, по данни на Министерството на здравеопазването на „Хамас“, които ООН приема за достоверни.
