НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 04.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Христо Янев заведе футболистите си на „Българска армия“

          Припомняме, че тази събота от 15 часа на националния стадион ЦСКА ще се изправи срещу Левски в най-чаканото дерби от българския футбол

          0
          22
          Снимка: gol.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Броени дни преди Вечното дерби ЦСКА получи шампионска енергия от точното място – стадион „Българска армия“. Целият тим на „армейците“, начело със старши треньора Христо Янев и спортния директор Бойко Величков, посети обновяващия се дом на клуба, а дъждовното време не успя да помрачи емоцията от величествената гледка.
           
          Редом с отбора бе и великият Димитър Пенев, който използва случая да отправи пожелания за успех в предстоящия важен мач.
          „Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!“, обърна се Христо Янев към футболистите.
           
          Процесът по реконструкцията на „Българска армия“ продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра

          https://www.facebook.com/reel/1900171147377414?locale=bg_BG

          Броени дни преди Вечното дерби ЦСКА получи шампионска енергия от точното място – стадион „Българска армия“. Целият тим на „армейците“, начело със старши треньора Христо Янев и спортния директор Бойко Величков, посети обновяващия се дом на клуба, а дъждовното време не успя да помрачи емоцията от величествената гледка.
           
          Редом с отбора бе и великият Димитър Пенев, който използва случая да отправи пожелания за успех в предстоящия важен мач.
          „Ние сме част от голям клуб! Всеки от нас трябва да оцени този момент, защото имаме честта да сме част от него. Цялото пространство тук е изключително. Искам и вие да бъдете част от нещо голямо. Зависи от вас!“, обърна се Христо Янев към футболистите.
           
          Процесът по реконструкцията на „Българска армия“ продължава с бързи темпове. Съвсем скоро ще бъде затворен изцяло и вътрешният контур на козирката, след което ще започнат важните довършителни дейности във вътрешността на секторите и периметъра

          https://www.facebook.com/reel/1900171147377414?locale=bg_BG

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС реши кой ще ръководи Левски – ЦСКА

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 15-ия кръг в Първа лига. "Гвоздеят" в програмата е предстоящото дерби между Левски и ЦСКА, поверено на...
          Тенис

          Иван Иванов допусна тежко поражение в дебюта си на АТР-турнирите

          Николай Минчев -
          Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов загуби в първия кръг на тенис турнира от категория "АТР 250" в Атина. Юношеският шампион на "Уимбълдън"...
          Футбол

          Локомотив Пловдив: Дълбоко и категорично сме несъгласни с решението на ДК към БФС

          Николай Минчев -
          Ръководството на Локомотив Пловдив очаквано излезе с позиция след решението за служебна загуба с 0:4 от Ботев в градското дерби от изминалия уикенд. От...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions