Христо Крушарски: Аз не съм ревльо, а мъжкар и играя мъжки, ударите под кръста в БФС трябва да спрат

Собственикът на Локомотив Пловдив – Христо Крушарски, не е изненадан от тежкото решение на Дисциплинарната комисия към БФС след прекратяването на мача с Ботев Пловдив през уикенда.

- Реклама -

Бизнесменът обаче е решен да докаже, че от централата не са прави със заетата страна по пловдивския казус.

„Не съм предполагал, че ще вземат друго решение. Изпратих няколко снимки на господина, който взема решенията. Той коли и беси във футболния съюз. Изпратих снимки с плезенето, извеждането и хвърлянето на факли близо до нашия вратар.

Очаквах този удар под кръста. На г-н Филипов му казах, че идва следващият мач, в който сме гости. Ако мисли и там да прекрати мача, няма да стане. Там ще му скъсаме всички видове мрежи.

Ще докажа, че БФС не е прав. Има достатъчно факти. Аз не съм ревльо, а мъжкар и играя мъжки. Ще им докажа, че съм над тях. Ударите под кръста в БФС трябва да спрат. Очаквах, че ще разглеждат всички детайли една седмица. Този господин в БФС е баба Ванга и вижда нещата 50 години напред“, сподели Крушарски пред БНТ.